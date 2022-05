Eurovision 2022: video, testo e traduzione di Sekret di Ronela Hajati

Sekret è il brano con cui Ronela Hajati gareggerà per l’Albania all’Eurovision Song Contest che si terrà il 10, 12 e 14 maggio al PalaOlimpico di Torino.

Video di Sekret di Ronela Hajati

Testo Sekret di Ronela Hajati

[Intro]

Hey, a i kujton ato net?

Mbetën vetëm sekret

[Interlude]

Hajde çohu, çohu, çohu, çohu, çohu, çohu, çohu, çohu, ej

Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej

Go

[Verse 1]

Po vjen djali nga malet

And he came here to find it

Goin’ mad when I whine it

Come baby, come put my hands on your body

Come on closer to me, ya, me, ya (Hey)

‘Cause I love when ya near, near (Hey)

Xhamadanin me vija, vija

Come baby, put it on me, ya

Hey, I will never regret

You will be my secret

Baby, feel my body

Toca-tócalo, I like it

Hey, I will never regret

You will keep my secret

Po uë nuk e di, nuk e di

Si kom me u ni

[Post-Chorus]

Nuk e di, si për tjetër m’ke lon

Edhe sot un’ po du me t’a thon’

Edhe një, edhe dy

Një, dy, tre, t’a marrsha

[Breakdown]

(T’a marrsha, t’a marrsha)

(T’a marrsha, t’a marrsha)

Ma kadal, ma kadal, hey

Ma kadal, ma kadal, hey

[Verse 2]

Ma ke bo jetën si lojna, avion

Ma kalon, ma kalon

You know I want it, dámelo

Ma kalon, ma kalon

[Chorus]

Hey, I will never regret

You will be my secret

Baby, feel my body

Toca-tócalo, I like it

Hey, I will never regret

You will keep my secret

Po unë nuk e di, nuk e di

Si kom me u ni

[Bridge]

Hey (Nuk e di, si për tjetër m’ke lon)

Hey (Edhe sot unë po du me t’a thon’)

Hey (Edhe një, edhe dy)

Ha-ah (Një, dy, tre, t’a marrsha)

(T’a marrsha, t’a marrsha) Rrah

(T’a marrsha…)

(T’a marrsha, t’a marrsha) Hey, hey

Një, dy, hajde, hey

[Drop]

Çohu

[Outro]

Ma kadal, ma kadal, hey

Ma kadal, ma kadal, hey

[Traduzione]

[Introduzione]

Ehi, ti ricordi quelle notti?

Sono rimasti solo un segreto

[Interludio]

Dai, alzati, alzati, alzati, alzati, alzati, alzati, alzati, alzati, ehi

Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei

Vai

[Verso 1]

Il ragazzo viene dalle montagne

Ed è venuto qui per trovarlo

Lo fa impazzire quando mi lamento

Vieni piccolo, vieni a mettere le mie mani sul tuo corpo

Avvicinati a me, ya, me, ya (Ehi)

Perché amo quando sei vicino, vicino (Ehi)

Il vetro con strisce, strisce

Vieni piccolo, mettimelo addosso, ya

[Coro]

Ehi, non me ne pentirò mai

Sarai il mio segreto

Piccolo, senti il ​​mio corpo

Tocca, toccalo, mi piace

Ehi, non me ne pentirò mai

Manterrai il mio segreto

Sì non lo so, non lo so

Si kom me u ni

[Post-ritornello]

Non so, in quale altro modo mi ami

Anche oggi ti dico

Uno in più, due in più

Uno, due, tre, fammi prendere

[Guasto]

(Prendilo, prendilo)

(Prendilo, prendilo)

Ma kadal, ma kadal, ehi

Ma kadal, ma kadal, ehi

[Verso 2]

Hai reso la mia vita come un gioco, un aereo

Ma kalon, ma kalon

Sai che lo voglio, dámelo

Ma kalon, ma kalon

[Coro]

Ehi, non me ne pentirò mai

Sarai il mio segreto

Piccola, senti il ​​mio corpo

Tocca, toccalo, mi piace

Ehi, non me ne pentirò mai

Manterrai il mio segreto

Sì non lo so, non lo so

Si kom me u ni

[Ponte]

Ehi (non so in quale altro modo mi ami)

Ehi (Anche oggi voglio dirti’)

Ehi (un altro, altri due)

Ha-ah (Uno, due, tre, per prenderlo)

(Prendilo, prendilo) Batti

(Prendilo)

(Prendilo, prendilo) Ehi, ehi

Uno, due, andiamo, ehi

[Outro]

Ma kadal, ma kadal, ehi

Ma kadal, ma kadal, ehi