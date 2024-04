Eurovision 2024: video e testo di Rim Tim Tagi Dim di Baby Lasagna (Coazia)

Rim Tim Tagi Dim è il titolo del brano con cui Baby Lasagna rappresenta la Croazia all’Eurovision Song Contest 2024.

Baby Lasagna, pseudonimo di Marko Purišić (Umago, 5 luglio 1995), è un cantautore, chitarrista e produttore discografico croato, in passato ha fatto parte come chitarrista della band Manntra.

Il video ufficiale del brano

Testo Rim Tim Tagi Dim di Baby Lasagna

Ay, I’m a big boy now

I’m ready to leave, ciao mamma ciao

Ay, I’m a big boy now

I’m going away and I sold my cow

But before I leave, I must confess

I need a round of decompress

One more time for all the good times

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Gonna miss you all, but mostly the cat

Gonna miss my hay, gonna miss my bed

Most of all I’m gonna miss the dance

So come on ya’ll, let us prance

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Don’t call, don’t write

I’m leaving with the first light

Don’t cry, but dance

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

I hope I find, peace in the noise

Wanna become one of the city boys

They’re all so pretty and so advanced

Maybe they also know our dance

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Bye mom, bye dad

Meow cat, please meow back

Don’t cry, just dance

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

My anxiety attacks

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Traduzione Rim Tim Tagi Dim di Baby Lasagna

Sì, sono un ragazzo grande adesso

Sono pronto a partire, ciao mamma ciao

Sì, sono un ragazzo grande adesso

Me ne vado e ho venduto la mia mucca

Ma prima di partire devo confessare

Ho bisogno di un giro di decompressione

Ancora una volta per tutti i bei momenti

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Mi mancherete tutti, ma soprattutto il gatto

Mi mancherà il mio fieno, mi mancherà il mio letto

Soprattutto mi mancherà il ballo

Quindi andiamo, saltiamo

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Non chiamare, non scrivere

Parto con le prime luci

Non piangere, ma balla

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Non c’è ritorno

La mia presenza sfuma nel nero

Non c’è ritorno

Mi vengono gli attacchi d’ansia

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Spero di trovare la pace nel rumore

Voglio diventare uno dei ragazzi della città

Sono tutti così carini e così avanzati

Forse conoscono anche la nostra danza

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Rim Tim Tagi Digi

Ciao mamma, ciao papà

Miao gatto, per favore miao ricambia

Non piangere, balla e basta

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Non c’è ritorno

La mia presenza sfuma nel nero

Non c’è ritorno

Mi vengono gli attacchi d’ansia

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Non c’è ritorno

La mia presenza sfuma nel nero

Non c’è ritorno

Mi vengono gli attacchi d’ansia

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Non c’è ritorno

La mia presenza sfuma nel nero

Non c’è ritorno

Mi vengono gli attacchi d’ansia

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Cosa ne pensate della canzone della Croazia ad Eurovision 2024?