Eurovision 2024: video e testo di Özünlə Apar di FAHREE (Azerbaijan)

Özünlə Apar è la canzone con cui il cantautore azero FAHREE feat. Ilkin Dovlatov rappresenta l’Azerbaijan all‘Eurovision Song Contest che si tiene a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

I lived a life standin’ on my own

Chaos inside and mysteries unsolved

Only with you I feel

How the burdens of my life just disappear (Life just disappear)

Through all the lows and highs

Love has guided me to gates of paradise

Hold my heart in your hands

Do you have what it takes?

Hurricanes are roamin’, but you take away the pain

Healin’ all the scars and breakin’ chains

Gəl özünlə apar

Sənsiz göy mənə dar

Gəl özünlə apar

Sənsiz göy mənə dar

Hold my heart in your hands

Do you have what it takes?

Hurricanes are roamin’, but you take away the pain

Healin’ all the scars and breakin’ chains

Gəl özünlə apar

Sənsiz göy mənə dar

Gəl özünlə apar

Sənsiz göy mənə dar

Traduzione

Ho vissuto una vita in piedi per conto mio

Caos dentro e misteri irrisolti

Solo con te mi sento

Come i fardelli della mia vita scompaiono (La vita semplicemente scompare)

Attraverso tutti i bassi e gli alti

L’amore mi ha guidato alle porte del paradiso

Tieni il mio cuore tra le tue mani

Hai quello che ci vuole?

Gli uragani vagano, ma tu porti via il dolore

Guarendo tutte le cicatrici e spezzando le catene

Prendilo con te

Mi sento solo senza di te

Prendilo con te

Mi sento solo senza di te

Tieni il mio cuore tra le tue mani

Hai quello che ci vuole?

Gli uragani vagano, ma tu porti via il dolore

Guarendo tutte le cicatrici e spezzando le catene

Prendilo con te

Mi sento solo senza di te

Prendilo con te

Mi sento solo senza di te

Cosa ne pensate della canzone dell’Azerbaijan ad Eurovision 2024?