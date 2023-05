Eurovision 2023: video, testo e traduzione di My Sister’s Crown di Vesna (Repubblica Ceca)

Le Vesna rappresentano la Repubblica Ceca all’Eurovision Song Contest 2023 con il loro brano in inglese, lingua madre, ucraino e bulgaro My Sister’s Crown.

Il gruppo tutto al femminile si esibisce per la prima volta durante la prima semifinale il 9 maggio, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Il video ufficiale di My Sister’s Crown di Vesna (Repubblica Ceca)

Il testo di My Sister’s Crown di Vesna a Eurovision 2023

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

Moje sestra v srdci je divoká

Copy zaplést, nikdy si nenechá

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

My sister’s crown

Don’t take it down

Don’t take it down

Nobody has right to do it

She’s beautiful

And capable

She is her own queen

And she will prove it

You can take your hands back

No one wants more boys dead

We’re not your dolls

We’re not your dolls

Life’s not a moneybag

Blood’s on your God’s head

You can’t steal our souls

You can’t steal our souls

Sestro krasyva

Oy ty syl’na

Khorobra yedyna

Korona tvoya

Sestro krasyva

Oy ty syl’na

Khorobra yedyna

Korona tvoya

My sister’s crown

Don’t take it down

Daĭ rŭka ne se strakhuvaĭ

S drugite sestri popluvaĭ

V moreto ni nyamame myasto za tezi omrazi

Pazi, pazi

Ne tŭguvaĭ

Khop trop momite ne sa non-stop na razpolozhenie

Ti prosto che sme sestri do kraĭ znaĭ

You can take your hands back

No one wants more boys dead

We’re not your dolls

We’re not your dolls

Life’s not a moneybag

Blood’s on your God’s head

You can’t steal our souls

You can’t steal our souls

Sestro krasyva

Oy ty syl’na

Khorobra yedyna

Korona tvoya

Sestro krasyva

Oy ty syl’na

Khorobra yedyna

Korona tvoya

My sister’s crown

Don’t take it down

My sister’s crown

Don’t take it down

All the sisters of the world

Come together with a prayer

Choose love over power

Sestro krasyva

Oy ty syl’na

Khorobra yedyna

Korona tvoya

Sestro krasyva

Oy ty syl’na

Khorobra yedyna

Korona tvoya

Sestro krasyva

Oy ty syl’na

Khorobra yedyna

Korona tvoya

Sestro krasyva

Oy ty syl’na

Khorobra yedyna

Korona tvoya

Sestro krasyva

Oy ty syl’na

Khorobra yedyna

Korona tvoya

Sestro krasyva

Oy ty syl’na

Khorobra yedyna

Korona tvoya

Jsme v srdcích s tebou

We ѕtаnd for you.

Traduzione

Mia sorella non starà in un angolo

Né ti ascolterà

Mia sorella, dal cuore selvaggio

Non ti lascerò mai legare a lei

Mia sorella non starà in un angolo

Né ti ascolterà

La corona di mia sorella

Non abbatterlo

Non abbatterlo

Nessuno ha il diritto di farlo

Lei è bellissima

E capace

Lei è la sua regina

E lei lo dimostrerà

Puoi riprendere le mani

Nessuno vuole più ragazzi morti

Non siamo le tue bambole

Non siamo le tue bambole

La vita non è un sacco di soldi

Il sangue è sulla testa del tuo Dio

Non puoi rubare le nostre anime

Non puoi rubare le nostre anime

La mia bella sorella

Sei così forte

Coraggioso e l’unico

La corona è tua

La mia bella sorella

Sei così forte

Coraggioso e l’unico

La corona è tua

La corona di mia sorella

Non abbatterlo

Dammi la mano, non aver paura

Vieni a nuotare con le tue sorelle

Non c’è posto per l’odio nel nostro mare

Dio non voglia

Non essere triste

Hop trop queste ragazze non sono qui per te senza sosta

Ricorda che siamo sorelle fino alla fine

Puoi riprendere le mani

Nessuno vuole più ragazzi morti

Non siamo le tue bambole

Non siamo le tue bambole

La vita non è un sacco di soldi

Il sangue è sulla testa del tuo Dio

Non puoi rubare le nostre anime

Non puoi rubare le nostre anime

La mia bella sorella

Sei così forte

Coraggioso e l’unico

La corona è tua

La mia bella sorella

Sei così forte

Coraggioso e l’unico

La corona è tua

La corona di mia sorella

Non abbatterlo

La corona di mia sorella

Non abbatterlo

Tutte le sorelle del mondo

Unitevi con una preghiera

Scegli l’amore al posto del potere

La mia bella sorella

Sei così forte

Coraggioso e l’unico

La corona è tua

La mia bella sorella

Sei così forte

Coraggioso e l’unico

La corona è tua

La mia bella sorella

Sei così forte

Coraggioso e l’unico

La corona è tua

La mia bella sorella

Sei così forte

Coraggioso e l’unico

La corona è tua

La mia bella sorella

Sei così forte

Coraggioso e l’unico

La corona è tua

La mia bella sorella

Sei così forte

Coraggioso e l’unico

La corona è tua

Nei nostri cuori, siamo con te

Siamo per te

