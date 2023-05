Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Promise dei Voyager (Australia)

Ecco il video ufficiale, il testo e la traduzione della canzone in gara a Eurovision Song Contest 2023.

In fondo all’articolo puoi guardare anche il video della performance, durante la semifinale di giovedì 11 maggio.

Il video ufficiale del brano

Testo

Have you ever done anything like this before?

Have you ever done anything like this before?

If you’ve never done anything like this before

Then you haven’t been alive

Have you ever shut all the open doors

Have you ever just walked on out on your own

Have you ever just lost your mind when you try to unwind

Or are you coming right back for more?

I’m here tonight

Promise me you’ll hold me till I die

I’m by your side

Promise me it’s gonna

Promise me it’s gonna be alright

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promise me it’s gonna be alright

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promise me it’s gonna be alright

Have you ever been alone too much

Have you ever prayed for human touch

Have you ever just lost a little part of you

To find a little something new?

Cross my heart

Till the sky turns red in the sunrise

Since you told me everything’s alright

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Since you told me everything’s alright

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promise me it’s gonna be alright

I’m here tonight

Promise me you’ll hold me till I die

I’m by your side

Promise me it’s gonna

Promise me it’s gonna

Promise me it’s gonna be alright

Alright

(Cross my heart

Till the sky turns red in the sunrise)

Promise me it’ѕ gonna be alright

(Be аlright!)

Alright

Traduzione

Hai mai fatto qualcosa di simile prima?

Hai mai fatto qualcosa di simile prima?

Se non hai mai fatto nulla di simile prima

Allora non sei stato vivo

Hai mai chiuso tutte le porte aperte

Sei mai uscito da solo?

Hai mai perso la testa quando provi a rilassarti

O torni subito per altro?

Sono qui stasera

Promettimi che mi abbraccerai fino alla morte

Sono dalla tua parte

Promettimi che lo farà

Promettimi che andrà tutto bene

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promettimi che andrà tutto bene

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promettimi che andrà tutto bene

Sei mai stato troppo solo

Hai mai pregato per il tocco umano

Hai mai perso solo una piccola parte di te

Per trovare qualcosa di nuovo?

Attraversare il mio cuore

Finché il cielo non diventa rosso all’alba

Da quando mi hai detto che va tutto bene

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Da quando mi hai detto che va tutto bene

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promettimi che andrà tutto bene

Sono qui stasera

Promettimi che mi abbraccerai fino alla morte

Sono dalla tua parte

Promettimi che lo farà

Promettimi che lo farà

Promettimi che andrà tutto bene

Bene

(Attraversare il mio cuore

Finché il cielo non diventa rosso all’alba)

Promettimi che andrà tutto bene

(Stai bene!)

Bene

Il video dell’esibizione a Eurovision 2023

(video a breve)