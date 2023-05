Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Burning daylight di Mia Nicolai (Paesi Bassi)

Mia Nicolai e Dion Cooper rappresentano i Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2023 con il loro brano in inglese, Burning daylight.

Il duo si esibisce per la prima volta durante la prima semifinale il 9 maggio, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Il video ufficiale di Burning daylight di Mia Nicolai (Paesi Bassi)

Il testo di Burning daylight di Mia Nicolai a Eurovision 2023

I don’t find any joy anymore

From the same old cycle

Don’t know what made me happy before

From all to zero

Where did I go

Between falling and running

I’ve been trying to get on my feet in time

I’ve never been good at crying always wanted to be the tough type

I’m sorry I’m

Just human I’m losing myself

While chasing highs

Losing myself

While chasing highs

And burning daylight

I don’t believe in God anymore

‘Cuz where did she go

I don’t know what I’ve been looking for

I guess a hero

Between falling and running I’ve been trying to get on my feet in time

I’ve never been good at crying always wanted to be the tough type

I’m sorry I’m

Just human I’m losing myself

While chasing highs

And burning daylight

I’m scared that I’m

Falling behind

I’m losing myself

While chasing highs

I’m losing myself

While chasing highs

And burning daylight

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Traduzione

Non trovo più alcuna gioia

Dallo stesso vecchio ciclo

Non so cosa mi rendesse felice prima

Da tutto a zero

Dove sono andato

Tra cadere e correre

Ho cercato di rimettermi in piedi in tempo

Non sono mai stato bravo a piangere, ho sempre voluto essere un tipo duro

mi dispiace

Solo umano, sto perdendo me stesso

Mentre insegui gli alti

Perdere me stesso

Mentre insegui gli alti

E la luce del giorno ardente

Non credo più in Dio

Perché dov’è andata?

Non so cosa stavo cercando

Immagino un eroe

Tra cadere e correre ho cercato di rimettermi in piedi in tempo

Non sono mai stato bravo a piangere, ho sempre voluto essere un tipo duro

mi dispiace

Solo umano, sto perdendo me stesso

Mentre insegui gli alti

E la luce del giorno ardente

Ho paura di esserlo

Cadendo indietro

mi sto perdendo

Mentre insegui gli alti

mi sto perdendo

Mentre insegui gli alti

E la luce del giorno ardente

Addio vecchia vita

Addio vecchia vita

Addio vecchia vita

Addio vecchia vita

Addio vecchia vita

Addio vecchia vita

