Eurovision 2023: video e testo di Eaea di Blanca Paloma (Spagna)

Eaea di Blanca Paloma (Spagna) all’Eurovision Song Contest 2023: ecco il video ufficiale e il testo della canzone.

In fondo all’articolo puoi guardare anche il video della performance, durante la finale di sabato 13 maggio.

Il video ufficiale della canzone

Testo Eaea di Blanca Paloma (Spagna)

Ya, ea

Ya, ea

(Ole)

Ay, ven a mí, niño mío (ya)

Ay, ven a mí, niño mío

Duerme a mi vera

Que en mi pecho hay abrigo

Abriguito pa’ tu pena

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

To’as las noches menos una

(Ole)

Ay, ven a mí, niño mío (ay, niño mío, chiquito mío)

Chiquito de mis amores

Que en la noche me iluminan

Tus ojos soles

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to’as las noches te vea

To’as las noches menos una

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Traduzione

Yeah Yeah

Yeah Yeah

(EHI)

Oh, vieni da me, bambino mio (ora)

Oh, vieni da me, figlio mio

dormi accanto a me

Che nel mio petto c’è un riparo

Piccolo cappotto per il tuo dolore

Ya, eaea, ya, eea

Ya, eaea, ya, eea

Ya, eaea, ya, eea

Lacrime del Nilo, notti insonni

Figlio mio, quando morirò

seppelliscimi nella luna

E ogni notte ti vedo

E ogni notte ti vedo

E ogni notte ti vedo

Tutte le sere tranne una

(EHI)

Oh, vieni da me, bambino mio (oh, bambino mio, bambino mio)

Poco dei miei amori

che nella notte mi illuminano

i tuoi occhi solari

Ya, eaea, ya, eea

Ya, eaea, ya, eea

Ya, eaea, ya, eea

Lacrime del Nilo, notti insonni

Figlio mio, quando morirò

seppelliscimi nella luna

E ogni notte ti vedo

E ogni notte ti vedo

E ogni notte ti vedo

Figlio mio, quando morirò

seppelliscimi nella luna

E ogni notte ti vedo

Tutte le sere tranne una

Ya, eaea, ya, eea

Ya, eaea, ya, eea

Lacrime del Nilo, notti insonni

Ya, eaea, ya, eea

Ya, eaea, ya, eea

Ya, eaea, ya, eea

Il video dell’esibizione a Eurovision 2023

(video a breve)