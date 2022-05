Eurovision 2022: testo di Með Hækkandi Sól di Systur (Islanda)

Il brano Með Hækkandi Sól delle Systur rappresenta l’Islanda all’Eurovision Song Contest 2022.

Sigga, Beta ed Elín sono tre sorelle che cantano insieme da sempre.

Le ragazze in precedenza avevano formato un gruppo dedicato alla loro amata nonna, Sísí Ey;ì segnando un grande successo in Islanda con la canzone Ain’t Got Nobody.

Il loro padre, Eythor, era un membro della leggendaria band jazz-funk Mezzoforte che ha ottenuto una hit numero 17 nel Regno Unito nel 1983 con la canzone Garden Party. Anche la loro madre, Ellen, è una cantante e il loro fratello (anche lui Eythor) si unirà a loro sul palco suonando la batteria.

Le Systur credono fortemente nel potere curativo della musica e trascorrono gran parte del loro tempo a sostenere coloro che sono emarginati nella società. Negli ultimi anni hanno concentrato il loro attivismo sui diritti dei bambini trans e sono profondamente coinvolti con la comunità locale.

Video Með Hækkandi Sól di Systur

Testo Með Hækkandi Sól di Systur

Öldurót í hljóðri sál, þrautin þung umvafin sorgarsárum

Þrá sem laðar, brennur sem bál, liggur í leyni – leyndarmál – þei þei

Í ljósaskiptum fær að sjá, fegurð í frelsi sem þokast nær

Þó næturhúmið skelli á og ósögð orð, hugan þjá – þei þei

Í dimmum vetri – hækkar sól bræðir hjartans klakabönd – svo hlý

Í dimmum vetri – vorið væna vermir þitt vænghaf á ný

Skammdegisskuggar sækja að, bærast létt með hverjum andardrættir

Syngur í brjósti lítið lag, breiðir úr sér og andvarpar – þei þei

Í dimmum vetri – hækkar sól bræðir hjartans klakabönd – svo hlý

Í dimmum vetri – vorið væna vermir þitt vænghaf á ný

Og hún tekst á flug svífur að hæstu hæðum

Og færist nær því að finna innri ró

Í dimmum vetri – hækkar sól bræðir hjartans klakabönd – svo hlý

Í dimmum vetri – vorið væna vermir þitt vænghaf á ný

Traduzione Með Hækkandi Sól di Systur

Una radice di età in un’anima tranquilla, il puzzle pesante circondato da dolori

Un desiderio che attrae, brucia come un fuoco, giace in segreto – un segreto – loro

Nel crepuscolo puoi vedere, la bellezza della libertà che si avvicina

Sebbene l’incubo colpisca e le parole non dette, la mente soffre: loro

In un inverno buio – il sole solleva i cuori sciolti degli iceberg – così caldo

Nel buio dell’inverno, la primavera riscalda di nuovo le tue ali

Si applicano le ombre a giorno corto, muovendosi leggermente a ogni respiro

Canta una canzoncina nel suo petto, si allarga e sospira: loro

In un inverno buio – il sole solleva i cuori sciolti degli iceberg – così caldo

Nel buio dell’inverno, la primavera riscalda di nuovo le tue ali

E riesce a volare sfrecciando verso le più alte vette

E si avvicina alla ricerca della pace interiore

In un inverno buio – il sole solleva i cuori sciolti degli iceberg – così caldo

Nel buio dell’inverno, la primavera riscalda di nuovo le tue ali