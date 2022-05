Eurovision 2022: testo di Halo di Lumix (Austria)

Il brano Halo di Lumix con Pia Maria rappresenta l’Austria all’Eurovision Song Contest 2022.

Lumix (reso graficamente come LUM!X), pseudonimo di Luca Michlmayr, è un disc jockey austriaco.

Ha iniziato a pubblicare sue canzoni originali e remix sui suoi account Soundcloud e YouTube all’età di 11 anni.

Dopo essere stato notato dall’etichetta indipendente svedese Bounce United, ha pubblicato i suoi primi singoli nel 2018. Ha collaborato con Gabry Ponte e Iggy Pop.

Video Halo di Lumix

Testo Halo di Lumix

Let me be your halo

‘Cause we’ve been through hell and back in only one night

Let me be your halo

‘Cause heaven can’t wait for us to finish the fight

We don’t need a Hercules to bring a man down to his knees

No more apologies

Philosophers like Socrates said find yourself, think on your feet

Go sharpen your teeth

We can be CEOs

Yeah, you already know

Yeah, we can be the boss

Fly higher than the Gods

We’re not under control

And no, no, not anymore

If you feel me, then put your hands up

Let me be your halo

‘Cause we’ve been through hell and back in only one night

Let me be your halo

‘Cause heaven can’t wait for us to finish the fight

And I’m stronger than angels

I’m fearless in danger

And I will bring dark to the light

Let me be your halo

‘Cause we’ve been through hell and back in only one night

I think I had the right idea

Beautiful, something to feel

For a hundred years

We’re gonna be written among the stars

Posing so we’re hustling young queens

We can be CEOs

Yeah, you already know

Yeah, we can be the boss

Fly higher than the Gods

We’re not under control

And no, no, not anymore

If you feel me, then put your hands up

Let me be your halo

‘Cause we’ve been through hell and back in only one night

Let me be your halo

‘Cause heaven can’t wait for us to finish the fight

And I’m stronger than angels

I’m fearless in danger

And I will bring dark to the light

Let me be your halo

‘Cause we’ve been through hell and back in only one night

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Don’t need no

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Let me be your halo

‘Cause we’ve been through hell and back in only one night

Let me be your halo

‘Cause heaven can’t wait for us to finish the fight

And I’m stronger than angels

I’m fearless in danger

And I will bring dark to the light

Let me be your halo

‘Cause we’ve been through hell and back in only one night

Traduzione Halo di Lumix

Fammi essere la tua aurea

Perché abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati in una sola notte

Fammi essere la tua aurea

Perché il paradiso non vede l’ora che finiamo il combattimento

Non abbiamo bisogno di un Ercole per mettere in ginocchio un uomo

Niente più scuse

Filosofi come Socrate dicevano trova te stesso, pensa in piedi

Vai ad affilare i denti

Possiamo essere amministratori delegati

Sì, lo sai già

Sì, possiamo essere il capo

Vola più in alto degli dei

Non siamo sotto controllo

E no, no, non più

Se mi senti, allora alza le mani

Fammi essere la tua aurea

Perché abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati in una sola notte

Fammi essere la tua aurea

Perché il paradiso non vede l’ora che finiamo il combattimento

E io sono più forte degli angeli

Sono senza paura in pericolo

E porterò l’oscurità alla luce

Fammi essere la tua aurea

Perché abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati in una sola notte

Penso di aver avuto l’idea giusta

Bello, qualcosa da sentire

Per cento anni

Saremo scritti tra le stelle

In posa in modo da imbrogliare giovani regine

Possiamo essere amministratori delegati

Sì, lo sai già

Sì, possiamo essere il capo

Vola più in alto degli dei

Non siamo sotto controllo

E no, no, non più

Se mi senti, allora alza le mani

Fammi essere la tua aurea

Perché abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati in una sola notte

Fammi essere la tua aurea

Perché il paradiso non vede l’ora che finiamo il combattimento

E io sono più forte degli angeli

Sono senza paura in pericolo

E porterò l’oscurità alla luce

Fammi essere il tuo alone

Perché abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati in una sola notte

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Non ho bisogno di no

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Fammi essere la tua aurea

Perché abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati in una sola notte

Fammi essere la tua aurea

Perché il paradiso non vede l’ora che finiamo il combattimento

E io sono più forte degli angeli

Sono senza paura in pericolo

E porterò l’oscurità alla luce

Fammi essere la tua aurea

Perché abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati in una sola notte