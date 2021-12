Eurovision 2022: un’indiscrezione include Laura Pausini tra i possibili conduttori

Le ultime indiscrezioni sulla conduzione dell’Eurovision 2022 che si terrà a Torino il 10, 12 e 14 Maggio vogliono il nome di Laura Pausini tra quelli più papabili.

A riferirlo è La Stampa che ipotizza anche le motivazioni dietro questa teoria.

Dopo aver nominato i profili più internazionali che corrispondono a Alessandro Cattelan, Chiara Ferragni e Mika, spunta dunque il nome della cantante romagnola.

“La sua musica ha fatto il giro del mondo e i suoi brani sono stati tradotti in tutte le lingue. Quest’ anno, poi, c’è stato il trionfo ai Golden Globes e l’emozione della notte degli Oscar dove era candidata per il brano Io sì/Seen, colonna sonora del film La vita davanti a sé“, riporta il sito del quotidiano piemontese.

Proprio nel 2022, in ogni caso, Laura Pausini tornerà sulle scene con un nuovo film Amazon basato su una sua idea originale e di cui è protagonista. Il film è scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, diretto dallo stesso Cotroneo.

Problemi per Junior Eurovision Song Contest 2021

Intanto, sono sorti nuovi problemi per JESC 2021, a causa della pandemia di Covid-19. Le delegazioni dei 19 Stati in gara hanno appena annunciato che non parteciperanno alla cerimonia di apertura prevista per il 13 dicembre, in diretta su YouTube.

Queste, infatti sono le parole rilasciate da Alexandra Redde-Amiel, capodelegazione francese e direttrice della sezione intrattenimento, varietà e giochi di France Télévisions, a Télé-Loisirs:

“Vogliamo davvero fare tutto il possibile per garantire che lo spettacolo abbia luogo. Abbiamo ragionato bene con il management di France Télévisions e dell’EBU-UER: non faremo la cerimonia di apertura così com’è. Non vogliamo correre il rischio, il 13 dicembre, di avere tutte le delegazioni in un unico luogo, con tanti spostamenti”.

Voi vedreste Laura Pausini come conduttrice di Eurovision?