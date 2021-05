Ecco quando canteranno i Maneskin durante la finale dell’Eurovision 2021 di sabato 22 maggio. La band, in gara con Zitti e Buoni, si esibirà per terzultima sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam rispetto a tutti i 26 finalisti, quindi sarà la 24esima.

Molto positive, intanto, sono state le reazioni a caldo per i Maneskin che in questi giorni hanno realizzato delle performance ben studiate e molto belle dal punto di vista scenico. Damiano è stato giudicato impeccabile dal punto di vista vocale, come sempre, del resto.

Dal canto loro, i componenti della band romana hanno riferito che, in questi giorni di prove e interviste, stanno ricevendo molti riscontri positivi, anche da parte della stampa straniera. Infine, secondo i bookmaker, sarebbero proprio i Maneskin i favoriti alla vittoria.

Ecco gli ultimi cinque della scaletta finale di Eurovision Song Contest 2021:

22. Norvegia / TIX – Fallen Angel

23. The Netherlands (Hosts) / Jeangu Macrooy – Birth of a New Age

24. Italia / Måneskin – Zitti E Buoni

25. Svezia / Tusse – Voci

26. San Marino / Senhit – Adrenalina

Come seguire la finale di Eurovision Song Contest 2021 con i Maneskin

Oltre ai Maneskin, si esibiranno i rappresentanti dei seguenti Paesi: Cipro, Albania, Israele, Belgio, Russia, Malta, Portogallo, Serbia, Regno Unito, Grecia, Svizzera, Islanda, Spagna, Moldavia, Germania, Finlandia, Bulgaria, Lituania, Ucraina, Francia, Azerbaigian, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia e San Marino.