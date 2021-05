100% Lupo: la recensione del film d’animazione

Disponibile in tutti i cinema dal 20 maggio, 100% Lupo è un divertente film d’animazione che esplora le paure che si provano nel diventare grandi, ma anche la necessità di farsi accettare per come si è.

Tratto dal libro omonimo, scritto dall’autrice di Perth Jayne Lyons 100 % Lupo è diretto da Alexs Stadermann e distribuito da Notorious Pictures. Il film vanterà un eccezionale cast di doppiatori italiani: Ninna, Mattiz e CaptainBlazer, del network di What the Factory.

La trama del film

Freddy è un outsider che sta lottando per identificarsi con il suo “branco” di licantropi, ma durante la sua prima trasformazione di luna piena qualcosa è andato storto e si ritrova ad essere, un batuffolosso e ridicolo barboncino rosa!

A prenderlo in giro ci pensano i suoi cugini invidiosi, i gemelli Harriet & Chariot, a cui hanno dato voce Ninna & Matti (Mattia Stagni e Corinna Navoni), coppia nella vita e su YouTube, che tra challenge e scherzi divertenti hanno conquistato oltre mezzo milione di giovani followers). E poi c’è Captain Blazer (Samuele Matteini) che nella vita è il guru dellla community di Fortnite Italia con i suoi 1.32mln di fan su YouTube, qui interpreta il mentore Bruno, leale, onesto e risoluto.

Essere se stessi, in ogni forma

Spiritoso e originale, 100% Lupo rilegge il mito del lupo mannaro presentandoci una storia che parla di crescita e inclusività: due tematiche molto attuali al giorno d’oggi.

Impossibile infatti non rivedersi almeno un po’ nel giovane Freddy che cerca di omologarsi pur di accettarsi e farsi accettare, prima di imparare la lezione più importante di tutte: l’amore per se stessi. In questo modo la diversità non è assolutamente un limite, ma qualcosa che ci rende unici; un’occasione di confronto tra noi stessi e il mondo, che si tratti dei nostri amici o della nostra famiglia.

Ecco perché 100% Lupo è una visione godibilissima con qualunque compagnia, anche se crediamo che tra genitori e figli possano sicuramente nascere i confronti più belli e interessanti.

Insomma un film d’animazione spassoso, dedicato a tutti coloro che vogliono tornare al cinema per una storia all’insegna della leggerezza, ma non senza importanti spunti di riflessione.