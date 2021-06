Lolita: è uscito il video ufficiale di Regina, il suo nuovo singolo!

A partire da oggi, martedì 22 giugno, è online il video di “REGINA” il nuovo singolo di Lolita!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LOLITA (@principessalolita)

La clip ci trasporta nella sua moderna corte dell’artista, per esplorare la sessualità in maniera disinibita e fluida. Cornice del video è lo stupendo Palazzo Visconti di Modrone di Milano, chiuso al pubblico durante il periodo pandemico e finalmente nuovamente disponibile per visite e eventi.

Il video di “Regina” è un tripudio di sfarzo, di arte settecentesca che si scontra con elementi moderni e innocente lussuria.

Ispirata al capolavoro in costume di Sofia Coppola, ma con un volto moderno, culmina in corpi che si amano ad una festa tecno. Un messaggio forte e chiaro, che cade nel mese arcobaleno: esplorare la sessualità in modo nuovo e fluido, aprendosi ad una “lei che confonde” la giovane artista.

Ecco come la cantante ha commentato il pezzo:

Va bene essere etero e provare attrazione per lo stesso sesso, va bene amare qualcuno dello stesso sesso, va bene vivere la propria sessualità come più preferiamo.

Scritto dalla stessa LOLITA, composto da suo fratello Diego e prodotto da Francesco De Santi (Lords of Nothing), il brano intende assumere una forte posizione contro le discriminazioni di genere che ancora oggi sono ancora un problema irrisolto.

Chi è Lolita: ecco le curiosità su di lei!

LOLITA è una giovane cantautrice che, con il suo timbro delicato, un linguaggio allusivo e allo stesso tempo infantile, affronta nei suoi brani tematiche “adulte”. Così, con la sua musica, crea un contrasto di immagini ipnotico e accattivante.

All’anagrafe Ilenia Filippo, Lolita è una giovane cantautrice, laureata in legge. Nei brani l’artista unisce temi importanti e sociali, derivanti dalla sua passione per la difesa dei diritti dell’uomo, senza alcuna differenza di genere, sesso o etnia, e il suo stile provocatorio e mai scontato.

Nata in una famiglia di musicisti, si avvicina alla musica da bambina contagiata, così come il fratello Diego, da un padre cantautore, che mette in musica le sensazioni della disabilità fisica che lo accompagna da sempre. Nel 2015 partecipa alla nona edizione di X FACTOR Italia. Ilenia e suo fratello decidono di presentarsi come un duo, ma dopo l’eliminazione ai Bootcamp, Ilenia viene riportata in gara da Skin come solista. È finalista ad Area Sanremo 2017 e 2018.

Nel 2019 partecipa a The Voice of Italy 2019, stupendo i 4 giudici durante le blind audition.

Dal 2019 ad oggi pubblica 4 singoli: “Lolita”, “V x Vendetta”, “Luna Park” e “Dolores”