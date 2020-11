In occasione della sua lunga recente intervista a Zach Sang, Ariana Grande lancia shade nei confronti di alcuni fra i più celebri tiktoker.





Ariana Grande lancia shade ai tiktoker: ma di chi stava parlando?

Ariana si è dimostrata molto, molto responsabile e lucida in questa intervista. Nello specifico, l’artista ha voluto spillare del thé bollente contro tutti quei giovani che hanno fatto festa ad Halloween al Saddle Ranch. Il Saddle Ranch, per quelli di voi che non lo conoscessero, è uno dei luoghi di riferimento dei tiktoker losangelini.

Ecco un estratto delle dichiarazioni di Ariana Grande:

C’era davvero tutto questo bisogno di andare nel cazz* di Saddle Ranch, non si poteva aspettare?

Fra i presenti ai festeggiamenti in loco, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, ci sono stati fra gli altri le sorelle D’Amelio e Addison Rae. Quest’ultima in questa occasione è stata pizzicata in compagnia di Bryce Hall, con cui è tornata insieme.



Il motivo di questi commenti di Ariana Grande è ovvio: siamo ancora nel bel mezzo di una pandemia ed organizzare party del genere è da sconsiderati.

Qui sotto trovate il video in cui Ariana Grande lancia lo shade ai tiktoker!

Ariana Grande throws shade on tiktokers

Watch this video on YouTube

Ecco come i titkoker hanno reagito allo shade di Ariana Grande

Incredibile ma vero, Dixie D’Amelio, Addison Rae e Bryce Hall hanno fatto tutti pubblica ammenda. I tiktoker hanno ammesso che Ari aveva ragione e che, insomma, le critiche se le sono meritate. Resta soltanto ora da capire se hanno imparato la lezione oppure no. Viene onestamente da pensare che, anche alla luce dei loro recenti comportamenti, la risposta a questa domanda sia negativa. E che nei prossimi mesi continueranno a comportarsi come se niente stesse accadendo.