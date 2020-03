Elite 3 – cast: Ecco chi è Sergio Momo, l’interprete di Yeray

La terza stagione di Elite porterà alla scuola de Las Encinas alcuni nuovi personaggi (scopri i dettagli qui). Tra le new entry un ragazzo molto affascinante di nome Yeray interpretato da Sergio Momo. Ecco biografia e social per conoscere meglio questo attore.

Sergio Momo è un attore spagnolo già noto al pubblico della piattaforma Netflix. Infatti, ha partecipato alla serie del 2019 El vecino, nel ruolo di Rober. Tuttavia, la sua carriera comprende anche altri due ruoli importanti nella serie Lost in the west e nel film drammatico La zona hostil. Il suo soprannome è dato dal suo cognome ovvero Momo. Tra i dettagli sul suo aspetto fisico IMDb ci informa che è alto 1,87 m.

Dal suo profilo Instagram possiamo intuire che ama viaggiare perchè vediamo foto a Parigi, in spiaggia a Tenerife, a Londra e Miami. Sembra essersi integrato bene nel cast di Elite dato che in alcuni post compare con altri attore come Jorge Lopez e i commenti di Ester Exposito sono onnipresenti.

Ecco aluni post dai social di Sergio Momo (Yeray in Elite):

