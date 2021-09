Il potere delle immagini tra social ed eventi: strategie di visual marketing per le aziende

Nel settore dei social network, Instagram rappresenta senza ombra di dubbio uno degli strumenti in assoluto più utili e preziosi.

Questo per via del potere delle immagini, che a livello comunicativo possono valere più di mille parole. Le foto rappresentano la vera forza di Instagram: una forza al servizio non solo degli utenti e degli influencer, ma anche delle aziende e di coloro che vogliono far carriera. Ecco perché oggi scopriremo insieme come sfruttare questo potenziale, e perché Instagram è così importante.

L’importanza del visual marketing e il potenziale di Instagram

Il marketing visuale è un’opportunità unica per le imprese, in quanto, come accade per qualsiasi forma di promozione sensoriale, può superare le difese del consumatore per colpirlo al cuore, generando un’emozione. Il continuo bombardamento pubblicitario degli ultimi anni (la cosiddetta “Bullet Theory” di Lasswell) ha spinto i consumatori ad alzare un muro contro i messaggi promozionali. Questo muro può essere scavalcato puntando proprio sulle emozioni, ovvero quei sentimenti che il cervello non riesce a controllare. Ed ecco che Instagram diventa un luogo perfetto per questo scopo, proprio perché si tratta di un media basato sulle immagini e sulle foto.

Altrettanto importante è utilizzare il social nella maniera corretta, creando una strategia ad hoc per un marchio specifico, a partire dal logo aziendale, fino ad arrivare alle partnership con gli influencer della piattaforma. Anche l’uso dei gadget promozionali su Instagram può aumentare l’awareness di un marchio, magari rendendoli protagonisti delle foto scattate dagli influencer, o dagli utenti stessi, che premieranno così il brand facendo pubblicità gratuita.

Tra digitale e fisico: come promuovere eventi virtuali tramite i gadget

Quando si parla di promozione sui social e del miglioramento della brand image in occasione, ad esempio, di eventi virtuali, i gadget aziendali possono rivelarsi una risorsa preziosa. La logica è la seguente: si manda un invito “inconsueto” e arricchito da un gadget con il logo e il nome della società.

Per prima cosa questo suscita le attenzioni di chi lo riceve, perché un regalo non lo si rifiuta mai ed è sempre gradito. In secondo luogo, se è utile, il gadget provvederà anche a fare pubblicità gratuita all’azienda. Chi desidera sfruttare questa opportunità può servirsi, ad esempio, di alcuni servizi per realizzare gadget aziendali presenti online, come quelli disponibili sulla pagina https://www.axonprofil.it/borse-shopper, da personalizzare in base all’occasione.

Esistono, poi, anche altre alternative valide per farsi pubblicità tramite i canali social, come la possibilità di sponsorizzare un evento utilizzando dei coupon e dei buoni sconto, o quella di organizzare dei giveaway che coinvolgano gli utenti.

Di contro, però, è chiaro che un gadget ha un’efficacia superiore, in quanto si tratta di un oggetto tangibile, al contrario dei regali in digitale e “consumabili” come i voucher.

In sintesi, la prima è l’opzione migliore per poter promuovere un evento.