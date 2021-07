BTS: il 3 agosto esce il DVD BTS Memories of 2020

Dopo l’uscita di Butter e di Permission to dance, BTS non smettono di sorprendere i loro fan. Il 3 agosto verrà rilasciato un nuovo DVD: BTS Memories of 2020.

La raccolta contiene 7 Blu-ray e un foto-libro. 722 minuti di spettacolo e 214 pagine per ripercorrere un anno che è stato difficile per l’intera umanità. Un anno durante il quale, però, la band non si è esentata dal regalare gioie al suo fedelissimo fandom.

Il 2020 è stato in effetti l’anno di Map of the soul 7, album con cui i ragazzi hanno raggiunto la vetta delle classifiche in tutto il globo. Ma anche del loro primo singolo in inglese. Con la martellante Dynamite i BTS hanno portato una boccata d’aria fresca e di positività superando definitivamente qualsiasi barriera culturale.

Il successo della band è stato consolidato sia in patria sia a livello mondiale anche con un altro album, Be, e con due concerti in streaming. Il 24 novembre, inoltre, i BTS sono stati il primo gruppo della Corea del Sud a ricevere una candidatura ai Grammy Award. Si sono aggiudicati infatti la nomination per la miglior interpretazione vocale di gruppo con Dynamite.

Il 2020 dei BTS corrisponde quindi a un bel po’ di materiale che sarà presto a disposizione degli ARMY di tutto il mondo.

Recentemente, si è diffusa una voce secondo cui i BTS saranno presenti nella prossima canzone dei Coldplay, intitolata My Universe. Anche la traccia sonora e il testo che si presume facciano parte della nuova canzone sono trapelati, attirando l’attenzione degli appassionati di entrambe le band.

A questo proposito, ecco cosa la Big Hit Music ha dichiarato al magazine di Seul Newsen: “È difficile confermare”. Una risposta criptica che lascia intendere che ci sia veramente la possibilità di una collaborazione!