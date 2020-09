Justin Bieber: la sua nuova musica uscirà tra una settimana?

Justin Bieber ha appena pubblicato un tweet con scritto solo “una settimana”che suggerisce quanto mancherebbe per il rilascio della sua nuova musica. L’annuncio potrebbe riguardare un nuovo disco o più probabilmente un singolo pre-album.

ONE WEEK — Justin Bieber (@justinbieber) September 11, 2020

Qualche settimana fa, ci ha pensato Hollywood Life a cominciare a rivelare in anteprima i nuovi piani di Justin per quest’anno. Alla rivista di gossip, una fonte vicino all’artista ha raccontato questi dettagli:

Ha già girato dei video musicali di recente e i suoi fan avranno una grande sorpresa. È un album pop, ma avrà una voce straordinaria, storie incredibili, successi davvero mondiali. La nuova musica arriverà il mese prossimo. Anche se si tratta solo di indiscrezioni, qualche giorno fa Justin Bieber e il suo manager hanno deciso di inviare ai fan dei nuovi indizi, piuttosto inequivocabili. Justin, per esempio, ha cambiato la sua bio di Instagram con una serie di misteriosi puntini di sospensione.

Subito dopo, il suo storico manager Scooter Braun ha scritto: “E così si comincia”. All’inizio di questa settimana, invece, è arrivato anche l’accenno di misteriosa canzone, inedita e senza titolo, che potrebbe essere proprio un nuovo assaggio della nuova musica di Justin Bieber, proprio come previsto dall’insider.

Sui social, il cantante ha pubblicato, infatti, un video in cui esegue piano e voce quello che potrebbe essere il suo prossimo singolo.

Il suo ultimo lavoro discografico è l’album Changes, pubblicato lo scorso 14 febbraio, che avrebbe avuto nel 2020 un tour negli stadi se non fosse stato per l’emergenza Covid-19 ancora in corso. Come è accaduto a tantissimi artisti in tutto il mondo, il tour è stato posticipato al prossimo anno.