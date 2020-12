Dixie D’Amelio ha appena pubblicato una nuova canzone, s’intitola Roommates ed è stata scritta per lei dalla cantautrice Demi Lovato, insieme a Mitch Allan, M-Phazes, Brett McLaughlin, Chloe Angelides e Nick Lopez. Questo è il significato del brano, un messaggio che sottolinea la priorità di preservare la salute psichica rispetto al bisogno di avere successo.

La salute mentale è qualcosa con cui lotto davvero ogni giorno e la musica è diventata il modo migliore per esprimerlo. Mi piacerebbe continuare a parlare con voi ragazzi della consapevolezza della propria salute mentale perché è davvero molto importante. Ho faticato a trovare il coraggio di aprirmi in passato, ma nel tempo spero di sentirmi più a mio agio (…) Ansia e depressione hanno preso il sopravvento sulla mia vita quest’anno, al punto che a volte gli unici pensieri nella mia mente sono di non essere più qui. Non è che sia ingrata, ma è stato così difficile vedere quante cose fantastiche sono accadute nella mia vita con la mia mente che non è nel posto giusto.

Video di Roommates di Dixie D’Amelio

Dixie D'Amelio - Roommates (Official Video)

Intanto, Liam Payne e Dixie d’Amelio, come ampiamente anticipato via social, hanno pubblicato lo scorso 9 dicembre, il video ufficiale della loro prima collaborazione! Infatti è uscita su Youtube una divertente e spensierata clip che accompagna il nuovo singolo natalizio del cantante dei One Direction, intitolato Naughty List.

Liam Payne, d’altra parte, è ormai lanciatissimo nel mondo di TikTok. La piattaforma è diventata un vero e proprio punto di riferimento per l’artista britannico, che la utilizza da mesi come importante spazio promozionale.

Dixie, invece, ha esordito nel mondo della musica con il singolo Be Happy e, più di recente, ha pubblicato la canzone One Whole Day in collaborazione con il rapper Wiz Khalifa. E voi cosa ne pensate di Roommates di Dixie D’Amelio?