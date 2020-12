Giffoni 50 – Winter Edition: come seguire l’evento con Casadilego

Dopo essere stati i primi in Italia a ripartire nel mese di agosto con un festival internazionale in presenza, per Giffoni è tempo di Winter Edition. Si tratta della prima edizione natalizia in cinquant’anni di storia.

Sarà un progetto nuovo, completamente in digital experience, dedicato principalmente ai bambini e alle loro famiglie. Ma anche a ragazzi e young adult e avrà un unico obiettivo: restare al fianco della community.

La musica anche in questa Winter Edition di Giffoni sarà ancora una volta protagonista del festival attraverso 3 esclusivi appuntamenti di “musica e parole”, in diretta streaming. Protagonisti Max Pezzali, Stash dei The Kolors e Casadilego.

Cresciuta in una famiglia di musicisti, la vincitrice di X Factor 2020 ha incantato subito il pubblico con la sua voce senza tempo. Il suo primo singolo Vittoria sta raccogliendo milioni di ascolti sulle piattaforme streaming.

Tre artisti e la voglia di dimostrare che c’è sempre bisogno di arte e bellezza, oggi grazie allo streaming, domani nuovamente sui palchi degli stadi, dei club e dei palazzetti.

La musica per Giffoni non si ferma, lo prova il programma dei live di “musica e parole”. Proposto in esclusiva ai juror della Winter Edition, potranno ascoltare da casa i racconti e le canzoni dei tre artisti, grazie alla collaborazione di tre speciali moderatori: i giornalisti Andrea Laffranchi e Filippo Ferrari, l’attrice e creator Mariasole Pollio.

Giffoni 50: il diario

Come seguire da casa la Winter Edition di Giffoni

Attraverso il sito ufficiale, www.giffonifilmfestival.it e la nuova App Giffoni Film Festival – disponibile gratuitamente sugli store Google Play e App Store di Apple – sarà possibile consultare il programma, informarsi sulle attività e restare aggiornati impostando le notifiche personalizzate.

Ancora di più quest’anno, le dirette streaming racconteranno le emozioni e gli incontri dell’edizione invernale. Le piattaforme per seguirle sono www.giffonilive.it e www.vivogiffoni.it. Quest’ultima sarà dedicata nello specifico a spettacoli e street artist.