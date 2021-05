Aka7even si scusa sui social dopo la clamorosa gaffe (Video)

Ieri sera Aka7even si è scusato dopo la grossa gaffe commessa nella diretta in cui era in collegamento con Deddy e i suoi fan e che c’è stata durante la notte di domenica scorsa.





Il cantante di Amici 20 si è reso conto, dunque, di aver commesso un grave scivolone che non poteva passare di certo inosservato. Ecco il video di scuse che è stato diffuso mediante una delle sue storie su Instagram, pubblicate ieri.

Luca si scusa nelle sue storie Instagram #Amici20 pic.twitter.com/d5tTaUloL9 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 24, 2021

Deddy e Aka7even vanno a convivere, la gaffe in diretta che ha fatto arrabbiare i fan di Luca Marzano

Oltre a fare un importante annuncio Deddy e Aka7even hanno ricordato, proprio nella diretta incriminata, i momenti più belli della loro esperienza ad Amici 20.

In particolare, i due artisti hanno ripercorso uno dei momenti più esilaranti vissuti insieme in casetta. Si tratta di quella volta in cui Deddy si è travestito da stellina a insaputa di Aka7even, facendo spaventare il cantante campano.

Sfortunatamente, però, nel ricordare la sua reazione a quello scherzo, l’artista di Loca si è fatto scappare una frase che ha suscitato molto scalpore da parte dei suoi stessi fan: “Ho urlato come una che**a”, ha pronunciato Aka7even durante la diretta.

Una frase davvero infelice, soprattutto alla luce della visibilità mediatica di cui gode e della discussione che è in atto sul decreto DDL Zan.

Le scuse da parte di Luca sono però arrivate puntualmente e dimostrano, proprio come pensavamo, che quella fatidica parola non è stata pronunciata con alcun intento omofobo.

Sicuramente è stata detta con fin troppa leggerezza, quello sì. E, come è in parte inevitabile, a causa di una scarsa empatia verso chi si trova dall’altra parte di uno schermo. E voi cosa ne pensate delle scuse di Aka7even per questo suo errore?