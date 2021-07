Diego Lazzari: video, testo e significato di Ci sarà domani

Diego Lazzari, dopo la separazione dai Q4, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, Ci sarà domani, che è uscito oggi 13 luglio.

In un lungo post, Diego ha spiegato com’è riuscito a trovare il coraggio per trovare quella che è la sua vera strada, il suo vero scopo nella vita, e al tempo stesso ha svelato il significato del brano.

“Ho iniziato a capire e a conoscere me stesso, o meglio tutto ciò che dentro di me sentivo e che non esprimevo come volevo per la paura di sbagliare. Tutto questo è per dirvi che essere arrivato qui oggi potendo dire che è finalmente iniziato il mio viaggio nella musica per me è come aver sconfitto una delle mie più grandi paure. Tutto quello che mi rimane da dirvi semplicemente è, vivete ogni giorno come se fosse l’ultimo, concentratevi su voi stessi e rispettate sempre ciò che vi circonda, non abbiate paura di rischiare anzi usate quella paura come benzina per superare le giornate più difficili, perché non esiste un destino siamo noi che scriviamo cosa ci sarà domani“.

Testo Ci sarà domani di Diego Lazzari

Come la neve

il tempo scioglierà

bruciano le ferite

lasciano i segni

il tempo li guarirà

sto chiedendo al cielo

se hai risposte per me

però non so se voglio davvero

vedere oltre

scoprire ciò che

Ci sarà domani

dieci anni da qui

vorrei avere dei piani

vorrei fosse così

ti guardo fisso e tremo

all’idea di perderti

ma non esiste un destino

sono io che scrivo

Per me se oggi finisse il mondo

se sparisse nella polvere

i ricordi in cui ti avevo a fianco

son sicuro che li porterei con me

se avessi avuto scuse

la colpa era la mia

sai che era solo paura

torna qui e

Vorrei raccontarti le notti in cui

dormire era impossibile

nella mia testa ormai è difficile

distinguere il veleno dall’antidoto

per me che ho capito che

non esiste un destino

sono io che scrivo che

Ci sarà domani

dieci anni da qui

vorrei avere dei piani

vorrei fosse così

ti guardo fisso e tremo

all’idea di perderti

ma non esiste un destino

sono io che scrivo che

Ci sarà domani

dieci anni da qui

vorrei avere dei piani

vorrei fosse così

ti guardo fisso e tremo

all’idea di perderti

ma non esiste un destino

sono io che scrivo per me