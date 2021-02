Riverdale 6 ci sarà! CW conferma ufficialmente il rinnovo della serie

La quinta stagione di Riverdale è cominciata da pochissimo (leggi il recap della premiere qui) ma CW ha già annunciato il rinnovo per la sesta. La serie ispirata agli Archie Comics creata da Roberto Aguirre Sacasa continuerà. Ecco qualche dettaglio in più

Riverdale ha avuto il via libera per una nuova stagione insieme a serie come All American, Batwoman, Legacies, The Flash, Dynasty, Roswell, New Mexico e altre. Il CEO di CW Mark Pedowitz ha commentato la decisione parlando a Tvline. Nonostante la serie sia ricominciata solo da poche settimane, ha affermato. Abbiamo scelto di voler annunciare il rinnovo per una decisione strategica. Infatti, in questo modo, daremo la possibilità alle produzione e agli staff di organizzare con largo anticipo. Avranno così il modo di ragionare e programmate le prossime stagioni senza fretta.

Non sappiamo se gioire della notizia dato che ancora non abbiamo avuto modo di entrare davvero nel vivo della quinta stagione. Infatti, i primi tre episodi rappresentano il finale della scorsa stagione (interrotto a causa della pandemia). Staremo a vedere quale avventura avranno da raccontare Archie, Betty (Lili Reinhart), Jughead e il resto dei personaggi.

Ecco il post con l’annuncio di Riverdale 6:

Another round at Pop’s! #Riverdale has been RENEWED for Season 6! pic.twitter.com/ctqGVtlF2w — Riverdale (@CW_Riverdale) February 4, 2021