Tornare a vincere: recensione del film con Ben Affleck e come guardarlo

Come vi avevamo già raccontato, Ben Affleck è tornato al cinema con un nuovo film sulle seconde opportunità. Tornare a vincere non è a caso è il titolo che vede l’attore premio Oscar come protagonista. Una storia intensa in cui lo sport è ancora una volta metafora della voglia di lottare per non arrendersi.

Il film è disponibile su Apple TV, Youtube, Google Play, Chili, Infinity, Sky Primafila, RakutenTV, TimVision, PlaystationStore, VVVVID, Microsoft.

Il solito film sullo sport?

Non lasciatevi ingannare. Tornare a vincere potrebbe sembrare il solito film americano sullo sport. Ma in realtà c’è molto più. Attraverso il basket e gli occhi del protagonista il film tocca tematiche importanti, tutte legate a loro volta alle scelte di vita del protagonista.

Come suggerisce il titolo stesso, il film diventa quindi una metafora delle possibilità di cambiamento e delle seconde occasioni che la vita può regalarci. Anche quando ormai sembra che tutto sia destinato a rimanere invariato.

La rinascita di Ben Affleck

Dopo l’esperienza non troppo esaltante alla DC nei panni di Batman, Ben Affleck resta in casa Warner ma tornare al cinema in punta di piedi. Il protagonista di Tornare a vincere, Jack, e lui hanno infatti molte cose in comune. Ragazzo prodigio del cinema americano, Ben Affleck ha combattuto diversi anni con problemi di alcolismo che hanno segnato in modo considerevole la sua carriera e la sua vita privata.

L’impronta dell’esperienza personale si nota infatti nel modo in cui l’attore ha scelto di caratterizzare il proprio personaggio: un uomo colpevole di aver sbagliato molte volte, ma non un perdente. Non a caso il finale aperto del film lascia presagire proprio quella speranza di redenzione del titolo italiano (quello originale è The Way Back).

La trama del film:

Una volta Jack Cunningham (Ben Affleck) aveva una vita piena di promesse. Al liceo era un fenomeno della pallacanestro con in mano una borsa di studio universitaria, quando improvvisamente, per motivi sconosciuti, decise di allontanarsi dal mondo del basket, riunciando al proprio brillante futuro. Anni più tardi, Jack si trova ad un passo dalla rovina, scatenata da una perdita inenarrabile, annegando nell’alcolismo che gli era già costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore.

Quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo, lontana dagli anni gloriosi di un tempo, accetta con riluttanza, sorprendendo soltanto lui stesso. Quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra e conseguentemente a vincere, Jack crede di aver finalmente trovato una ragione per cui combattere i demoni che lo hanno portato vicino alla rovina. Ma basterà questo a riempire i suoi vuoti, a curare le profonde ferite del suo passato e a condurlo sulla strada della redenzione?