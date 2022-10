Geomag: 5 idee per costruzioni a effetto da realizzare

Chi non ha mai costruito qualcosa con le costruzioni Geomag? Le barrette magnetiche e le sfere metalliche sono sempre una buona idea per combinare sfida e divertimento, su tutti i livelli. Ecco perché oggi vogliamo darvi qualche idea per costruzioni a effetto per sfidare i vostri amici e per mettere voi stessi alla prova. Pronti?

Costruire con Geomag

Il catalogo Geomag è ampio e non importa quale tipo di prodotto scegliete: dai Geomag Supercolor Panels fino ai recentissimi Geomag Motion Mechanics il risultato sarà sempre incredibile.

Molti preferiscono costruire con la linea Classic che permette di avere una flessibilità maggiore, soprattutto per quello che riguarda le costruzioni complesse.

5 idee per costruzioni a effetto targate Geomag

1) Forme geometriche

Prima di provare a realizzare costruzioni difficili meglio mettersi alla prova con le basi. Le forme geometriche sono la prima cosa che si impara a fare con Geomag.

Spirali, stelle, piramidi e sfere: mettevi alla prova e cercate di capire come realizzare qualunque forma geometrica!

2) Razzo spaziale

Dopo aver imparato a costruire le forme base potete sbizzarrirvi come meglio volete. E come iniziare se non puntando in alto? Il razzo spaziale può sembrare complesso ma in realtà quello che dovete fare è montare una piramide su un parallelepipedo; alla base vi basterà aggiungere altre piramidi come piedistallo.

3) Struttura molecolare

Una delle costruzioni più amate dagli appassionati di Geomag che, pur apparendo semplice, cela in realtà molto lavoro. L’ideale, per questo tipo di costruzione, è utilizzare un misto di pezzi tra Geomag Panels e Classic così che la struttura sia stabile.

Per quello che riguarda i colori date libero sfogo alla vostra fantasia!

4) Torre Eiffel

Il mitico simbolo di Parigi è sicuramente una delle costruzioni più amate e replicate sin dal 1998, anno in cui i primi prodotti Geomag sono arrivati sugli scaffali dei negozi di giocattoli.

Insieme di forme geometriche base, questa costruzione necessita un’ottima manualità e soprattutto un certo senso delle proporzioni anche in base alla scala in cui vorrete costruire. Non esiste un tutorial giusto o sbagliato, quindi iniziate a costruire la vostra personale versione della Torre Eiffel!

5) Empire State Building

Dopo aver costruito la Torre Eiffel perché non fare una sosta a New York per dare vita al vostro Empire State Building? Così come per la torre anche in questo caso è necessaria una padronanza più che buona delle costruzioni Geomag dal momento che il grattacielo deve avere una struttura interna solida. Solo successivamente potrete svilupparlo in verticale e andare a definire i dettagli.

Avete già scelto la vostra prossima sfida? Mettetevi alla prova con Geomag per sfide sempre all’insegna del divertimento e dell’abilità!

