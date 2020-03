Charlie Puth ascolta Bando di Anna ed è subito virale. VIDEO!

Un vero e proprio fenomeno arrivato anche oltreoceano ed è stato notato da Charlie Puth. Stiamo parlando del brano Bando di Anna, già un vero e proprio tormentone in Italia e che adesso sembra aver conquistato anche gli Stati Uniti.

La testimonianza ci arriva direttamente dal cantante di I Warned Myself che, di recente, ha pubblicato alcune storie mentre ascolta la canzone in questione. Con grande stupore dei fan che quasi non riuscivano a credere alle loro orecchie! Il cantante sembrava anche abbastanza preso dal beat di questa canzone.

Ecco il video di Charlie Puth che ascolta Bando

Sulle sue stories Charlie ha immortalato il momento mentre ascolta la canzone.

PERCHÉ CHARLIE PUTH ASCOLTA BANDO pic.twitter.com/TAsaM5JFgD — ★☆★ (@retroghibli) March 9, 2020

Arrivata in vetta alle classifiche digitali (n.1 Spotify e Apple Music e ai primi posti di tutti gli altri servizi streaming) ha segnato un altro record storico: mai nessun artista così giovane era arrivata così in alto, al n.1 della classifica ufficiale italiana Fimi/GFK dei singoli.

Classe 2003 con già oltre 124 mila follower su Instagram (con un incremento di +50 mila in una settimana) ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre Dj e una passione coltivata fin da piccola.