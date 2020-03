La quarta stagione di Riverdale sta entrando ormai nel vivo ed ogni episodio è ricco di emozioni. Oggi Warner Bros ha diffuso la notizia della sospensione temporanea della produzione per il Coronavirus (scopri i dettagli qui). Il prossimo episodio (fino al diciannovesimo almeno) è però già stato registrato e sarà il musical. Ecco promo e anticipazioni per avere un’idea di quello che vedremo.

Il prossimo episodio di Riverdale andrà in onda tra un paio di settimane ovvero l‘8 aprile. Come il titolo suggerisce vedremo il lato malvagio, cattivo della piccola cittadina. Infatti, Kevin (Casey Cott) guiderà la produzione di Hedwig and the Angry Inch. La sinossi ci informa che dopo Carrie e Heathers, Kevin ha deciso di mettere in scena un grande varietà. Tuttavia, Mr Honey gli proibisce di rappresentare un numero di Hedwig and the Angry Inch. Il regista e la sua gang quindi sfideranno il preside. Ognuno si esibirà in un numero dal musical trasformando il varietà in un musical completo.

Uno spettacolo che, come sempre in Riverdale, riflette la psicologia e le lotte interiori dei personaggi. In mezzo al dramma fiorirà un musical proibito. Hedwig and the Angry Inch è un musical rock con musiche di Stephen Trask, debuttato nell’Off Broadway nel 1998. La trama racconta di Hedwig, un ragazzo gender non-conforming originario della Germania dell’Est da cui vuole scappare. Dopo una fallimentare operazione per cambiare sesso si ritrova ad avere organi genitali propriamente né maschili né femminili, abbandonato dal fidanzato e costretto a ripartire da zero in America.

Ecco il promo di Wicked Little Town (episodio 4x17 di Riverdale):

Riverdale 4x17 Promo "Wicked Little Town" (HD) Season 4 Episode 17 Promo

