Coronavirus: cancellato il Capital Summertime Ball 2020

Ancora altre e inevitabili cancellazioni per l’emergenza Coronavirus. Stavolta è toccato al Capital Summertime Ball 2020 che ogni si tiene allo stadio di Wembley a Londra. La notizia non è per nulla inaspettata visto che altri Festival hanno visto la loro cancellazione come il Glastonbury, l’Eurovision ma anche il Coachella che è stato slittato di parecchi mesi.

L’evento si sarebbe dovuto tenere nei primi giorni di giugno, come di consueto, ma ancora non era stata annunciata nessuna line up e i biglietti non erano ancora stati messi in vendita. Se avete mai seguito l’evento o partecipato ad esso, di solito gli annunci e la messa in vendita dei biglietti viene fatta circa un mese prima dalla data dell’evento.

Lo statement del Capital Summertime Ball 2020

Abbiamo presto la difficile decisione di cancellare il Capital Summertime Ball 2020. Siamo devastati dal fare questo ma non è una decisione che abbiamo preso alla leggera ma è la cosa migliore che possiamo fare prima di mettere qualsiasi biglietto in vendita. Torneremo nel nuovissimo Tottenham Hotspur Stadium il prossimo anno con un evento ancora più grande

Ogni anno l’evento ci delizia con alcuni degli ospiti internazionali più in voga del momento come Rita Ora, alcuni dei membri dei One Direction, dj di fama internazionale e anche tantissimi artisti inglesi.