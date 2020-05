Concerti spostati al 2021: cosa sono i voucher e come funzionano

Il Coronavirus blocca anche l’estate dei concerti italiani (e non solo). Il virus proveniente dalla Cina e la conseguente emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori dei concerti ad una decisione molto sofferta. Tutti i live della bella stagione 2020 sono saltati e, per la maggior parte, rimandati al prossimo anno.

Prima di poter tornare a scatenarsi sotto palco o sugli spalti bisognerà ancora aspettare molto. Nel frattempo, possiamo limitarci a tenerci aggiornati sulle nuove date che gli artisti riprogrammeranno. In parallelo, per chi non parteciperà agli eventi del 2021 per motivi di forza maggiore, è arrivato anche il momento di capire come ricevere una compensazione per il disagio.

Chiariamolo fin da subito: non riceverete un rimborso monetario per la cifra che avete speso. Al contrario, tutti gli organizzatori di concerti hanno previsto dei voucher sostitutivi. Ma di che cosa stiamo parlando esattamente?

Che cosa sono i voucher?

Il voucher è previsto per tutti quei clienti che hanno acquistato biglietti per un periodo che va da fine maggio 2020 al 31 luglio 2020 compreso.

l biglietto acquistato è, con la richiesta del voucher, riconvertito in un credito da utilizzare entro un anno dalla sua data di emissione, secondo modalità operative e gestionali indicate dai sistemi di vendita e dalle biglietterie.

Il valore del voucher sarà pari a quello indicato dal titolo di accesso cui si riferisce, comprensivo anche del diritto di prevendita. Vi sarà riconosciuto un credito pari all’importo totale indicato sul biglietto. Il voucher tuttavia non comprenderà le commissioni che avete pagato per il biglietto.

Il voucher riporterà i seguenti elementi essenziali:

– Data di emissione

– Data di scadenza

– Valore del voucher

– Organizzatore

– Un codice particolare/di controllo/numero progressivo

Si specifica che il voucher non dà diritto all’accesso nei luoghi dei concerto/spettacolo essendo necessario, invece, il possesso di regolare titolo di accesso.

Come richiedere i voucher per i concerti spostati o cancellati

L’acquirente richiederà il voucher seguendo le indicazioni relative ad ogni biglietteria di acquisto che potete trovare ai seguenti link:

Ticketmaster

Informazioni | Customer service online

Ticketone

Informazioni | Customer service online | Call center: 892.101

Vivaticket

Informazioni | Customer service online