Jungkook dei BTS negativo al Coronavirus dopo la visita di un bar a Seoul

Preoccupazione per le fan di Jungkook dei BTS. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate dalla Korea delle notizie piuttosto preoccupanti. Notizie che, tanto per cambiare, hanno a che fare con il Coronavirus. Ma che cos’è successo esattamente?

Facciamo un passettino indietro. Qualche giorno fa in Korea del Sud, per la precisione a Seoul, si è creato un nuovo focolaio. A quanto pare, tutto è nato da un “untore” frequentatore di una serie di locali LGBT della capitale. Il quartiere dove si sarebbe creato il focolaio, ricco di bar e ristoranti, è quellp di Itaewon.

Jungkook, come confermato da Big Hit Entertainment, ha in effetti frequentato proprio di recente la zona di Itaewon. Insieme a lui, anche altre star del k-pop come Cha Eun Woo degli Astro, Cha Ming Kyu dei Seventeen e Jaehyun degli NCT.

Big Hit Entertainment, alla luce degli eventi, ha dunque tenuto a precisare con un lungo comunicato che Jungkook si è sottoposto al tampone, risultando negativo. Inizialmente, Jungkook e l’agenzia hanno preferito tenere la notizia del tampone privata, per ovvi motivi.

Nonostante le condizioni di salute di Jungkook e quella dei suoi amici siano ottime, l’agenzia ha comunque tenuto ad inviare ai fan dei BTS un messsagio di scuse. Ecco un estratto del comunicato:

L’artista si sente davvero dispiaciuto per non essere riuscito a rispettare in prima persona le indicazioni generali legate al distanziamento sociale. Come Big Hit Entertainment facciamo del nostro meglio per rispettare i protocolli sul distanziamento sociale e ci assicureremo che cose simili non accadano mai più. Ci scusiamo per aver fatto preoccupare molte persone, fan inclusi.