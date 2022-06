DinsiemE Il viaggio leggendario: intervista sul set a Erick e Dominick

I DinsiemE saranno i protagonisti del loro primo lungometraggio, Il viaggio leggendario, un film con cui gli youtuber escono per la volta dal piccolo schermo per approdare al prossimamente cinema. Nell’attesa noi siamo andati a trovarli sul set di Ciampino dove ci hanno raccontato qualche aneddoto della loro prima esperienza come attori.

DinsiemE Il viaggio leggendario, intervista a Erick e Dominick

Emozionati e allo stesso desiderosi di raccontarci la loro vita sul set, i DinsiemE sono due ragazzi spontanei e, incredibile a dirsi, anche un po’ timidi. A prova che l’incredibile successo ottenuto con i più piccoli sia qualcosa che gli ha davvero cambiato la vita.

Con loro abbiamo parlato proprio del senso di responsabilità con cui i creator come loro devono fare i conti, soprattutto quando ci si rivolge a un pubblico molto giovane e sensibile.

Infatti Erick e Dominick ci hanno anche raccontato di quanto sia importante il potere delle storie per trasmettere dei messaggi e di come sia emozionante condividere il set con tantissimi professionisti del settore. Un’avventura questa che per i ragazzi, che a breve gireranno l’Italia per un tour estivo, rappresenta davvero un viaggio leggendario.

Il viaggio leggendario a proposito del film

Prodotto da Lotus Production in collaborazione con Medusa Film, Il viaggio leggendario è diretto da Alessio Liguori e interpretato da Erick Parisi e Domenica Alaimo. Completano il cast anche Herbert Ballerina, Sofia Iacuitto, Gianni Franco, Riccardo Cicogna e Ladislao Liverani.

L’uscita ufficiale del film non è stata ancora svelata ma con tutta probabilità lo potremo vedere nelle sale verso la fine dell’anno.

La trama del film