Demi Lovato ed il fidanzato Max Ehrich si sono lasciati?

Speravamo tutti che Demi Lovato avesse trovato il suo lieto fine in amore grazie al fidanzato Max Ehrich, ma, da quanto riporta Page Six, è possibile che i due non arrivino mai all’altare. Secondo una fonte del giornale scandalistico, pare che la relazione tra cantante ed il neo fidanzato abbia moltissimi problemi che la rottura sia imminente. “Non è ancora ufficialmente finita” ha detto il ben informato “ma ci siamo vicini”. L’ufficio stampa di Demi Lovato ha scelto di non commentare questa notizia.

Le voci su una presunta rottura tra Demi e Max erano cominciate dopo che sia la sorella che la bodyguard della cantante avevano smesso di seguire il ragazzo su Instagram. Inoltre i due diretti interessati non interagiscono pubblicamente sui social l’uno dell’altra da un po’ di tempo, nemmeno con un like, nonostante fino a poco tempo fa fossero molto attivi.

La favola di Demi Lovato e Max Ehrich

Demi e Max hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale con una serie di post su Instagram il 23 Luglio, dopo solo pochi, ma intensi mesi di relazione. I due hanno anche passato tutta la quarantena insieme. La conferma della loro storia d’amore era arrivata ad inizio Maggio, grazie al videoclip di Stuck With U di Ariana Grande e Justin Bieber, dove la cantante di I Love Me si è fatta vedere tra le braccia del suo nuovo boyfriend.

Visualizza questo post su Instagram Making magic with bae 🥰✨🎥❤️ Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato) in data: 29 Ago 2020 alle ore 8:27 PDT

Recentemente, però, Max Ehrich è finito nell’occhio del ciclone a causa di una serie di post social del passato, alcuni reali ed alcuni falsi, nel quale si complimentava con Selena Gomez; l’attore, infatti, non aveva mai fatto segreto di essere sempre stato un fan dell’ex amica della sua fidanzata.

Demi Lovato non ha preso bene le illazioni (di cui molte basate su cose false) dei fan nei confronti del suo uomo ed ha reagito sui social scrivendo: “E’ molto triste quando le persone creano FALSE immagini per mettere le donne le une contro le altre. Se le donne hanno un conflitto è tra di loro, TU NON C’ENTRI”.

Chi è Max

Max Ehrich è un attore, ballerino e cantante famoso per aver recitato nella soap opera Daytime (Febbre d’amore) e nella serie Under The Dome. Max ha anche partecipato come dancer al film High School Musical 3: Senior Year ed è stato protagonista di ben tre video di Vanessa Hudgens (QUI per sapere di più).