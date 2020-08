In occasione degli MTV Video Music Awards 2020 i CNCO, la boy band latina più amata al mondo, hanno presentato il loro nuovo singolo Beso!

Beso, una canzone sensuale e dal sapore reggaeton in puro stile CNCO, è il primo singolo estratto dal nuovo attesissimo album dei ragazzi. Il disco, che non ha per ora titolo né data di pubblicazione, arriverà a circa un anno e mezzo di distanza dal loro ultimo disco Qué quienes somos.

Qui sotto trovate il video dell’esibizione dei CNCO ai VMAs 2020 e l’audio, il testo e la traduzione della canzone!

CNCO Performs "Beso" | 2020 MTV VMAs

Testo

Traduzione

[Intro] Ah, ah, ahYou already knowYeahMmm, yeahYa vesOtra ve’ diciéndono’ mentira’ y que esto no convieneUna vaina e’ cuando estamo’ lejo’Pero en vivo es diferente-te-te-te-teSi te escaneo de la cabeza a los piesHay un plan en mi mente, y es indecente [Pre-Coro] Es ahí donde la vida es injusta, injusta y mi boca se angustiaPorque se quiere ir, pero te buscaY de lune’ a lune’ yo me hago la pregunta¿Qué carajo hacemo’ aquí otra ve’?Y la respuesta e’ que no’ gusta, gustaPero pareciera que te asusta, me asustaPero ya que estamo’ aquí los dosVamo’ a equivocarnos otra vez [Coro] Vamo’ a darno’ beso’, beso’, beso’Que pa’ eso se hicieron las boca’Antes decíamo’: “Esto no se toca”Y ahora miranos aquí sin ropaBeso’, beso’, beso’Que pa’ eso se hicieron las bocasAntes decíamo’: “Esto no se debe”Ahora miranos tumbando las parede’[Verso] Tú estás smokin’ hot, dulce mi lollipopYo abajo, tú en el top en un trip sin stopCon un flow peligroso, yeahDemasia’ maleantoso, yeahTú sabe’ quien te da whip creamMuérdela, me cansé de vacilarMe meto aquí, me meto alláPa’ dormir con alguien hay de sobraPero ya yo estoy en otra nota [Puente] Y esto que siento es maravillosoNadie con ese movimiento poderosoPa’ un lado el orgullo pa’ no dormir tan solosY besarnos otra vezYeah-yeah-yeahEsto que siento es maravillosoNadie con ese movimiento poderoso, noVamo’ a comernos otra vez[Coro] Vamo’ a darno’ beso’, beso’, beso’Que pa’ eso se hicieron las boca’Antes decíamo’: “Esto no se toca”Y ahora miranos aquí sin ropaBeso’, beso’, beso’Que pa’ eso se hicieron las bocasAntes decíamo’: “Esto no se debe”Ahora miranos tumbando las parede’[Pre-Coro] Injusta, injusta, mi boca se angustiaPorque se quiere ir, pero te buscaY de lune’ a lune’ yo me hago la pregunta¿Qué carajo hacemo’ aquí otra ve’?Y la respuesta e’ que no’ gusta, gustaPero pareciera que te asusta, y me asustaPero ya que estamo’ aquí los dos (Yeah)Vamo’ a equivocarnos otra vez[Coro] Vamo’ a darno’ beso’, beso’, beso’Que pa’ eso se hicieron las boca’Antes decíamo’: “Esto no se toca” (No-oh-oh)Y ahora miranos aquí sin ropaBeso’, beso’, beso’Que pa’ eso se hicieron las bocasAntes decíamo’: “Esto no se debe”Ahora miranos tumbando las parede’ [Outro] ¿Qué quiene’ somo’?CNCOOh, you already know (Ah-aH)Beso’, beso’Que pa’ eso, eso mamáBeso’, beso’Que pa’ eso, eso, yeah (Ah)

Ah ah ah

già lo sai

sì

Mmm sì

Vedi

Un altro vede dire una bugia e questo non è appropriato

Un baccello e quando siamo lontani

Ma dal vivo è diverso-te te te te

Se ti scannerizzo dalla testa ai piedi

c’è un piano nella mia mente ed è indecente

è qui che la vita è ingiusta, ingiusta e la mia bocca è angosciata

Perché se ne vuole andare, ma ti cerca

E da luna a luna mi pongo la domanda

Che diavolo stiamo facendo ancora qui?

E la risposta è no, mi piace

Ma sembra che ti spaventi, mi spaventi

Ma visto che siamo entrambi qui

sbagliamo ancora

Diamoci un bacio, bacio, bacio

Cosa che hanno fatto le loro bocche

Prima abbiamo detto: “Questo non viene toccato”

E ora guardaci qui senza vestiti

Bacio bacio bacio

Per questo furono fatte le bocche

Prima abbiamo detto: “Questo non è dovuto”

Ora guardaci abbattere i muri

Stai fumando caldo, dolce mio lecca-lecca

Io giù, tu in cima in un viaggio senza sosta

Con un flusso pericoloso, sì

Troppo male, sì

Sai chi ti dà la panna montata

Mordila, mi sono stancato di esitare

Arrivo qui, arrivo lì

Per dormire con qualcuno ce n’è in abbondanza

Ma sono già su un’altra nota

E quello che sento è meraviglioso

Nessuno con quella mossa potente

Orgoglio da parte per non dormire così solo

E bacia di nuovo

Sì sì s’

Quello che sento è fantastico

Nessuno con quella mossa potente, no

mangiamo di nuovo

ciamoci un bacio, bacio, bacio

Quel che hanno fatto le vostre bocche

Prima abbiamo detto: “Questo non viene toccato”

E ora guardaci qui senza vestiti

Bacio bacio bacio

Per questo furono fatte le bocche

Prima abbiamo detto: “Questo non è dovuto”

Ora guardaci abbattere i muri

ingiusto, ingiusto, la mia bocca è infestata

Perché vuole andare, ma ti cerca

E da luna a luna mi pongo la domanda

Che diavolo stiamo facendo di nuovo qui?

E la risposta è no, mi piace

Ma sembra che ti spaventi, e mi spaventa

Ma visto che siamo entrambi qui (Sì)

sbagliamo di nuovo

Diamoci un bacio, bacio, bacio

Quel che hanno fatto le loro bocche

Prima abbiamo detto: “Questo non viene toccato”

E ora guardaci qui senza vestiti

Bacio bacio bacio

Per questo furono fatte le bocche

Prima abbiamo detto: “Questo non è obbligatorio”

Ora guardaci abbattere i muri

Cos’è “noi”?

CNCO

Oh, lo sai già (Ah-aH)

Baci baci

E per quello, quella mamma

Baci baci

Che cosa per quello, quello, sì (Ah)