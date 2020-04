CNCO: video, testo e traduzione di Honey Boo feat. Natti Natasha

L’attesa è terminata, è uscito Honey Boo feat. Natti Natasha, il nuovo singolo del gruppo latinoamericano multiplatino CNCO!

“Honey Boo” è il primo brano estratto dal terzo album della band in uscita quest’anno ed è stato scritto da tutti e cinque i componenti del gruppo insieme a Patrick Ingunza, Rafael Rodru (produttore del singolo) e Daniel Rondon (co-produttore).

Ecco la copertina di Honey Boo dei CNCO!

Il video, diretto da Joaquin Cambre, vede sia i CNCO che Natti Natasha ballare per le strade di Puerto Rico ed è già disponibile sul loro canale YouTube ufficiale!

Qui sotto trovate il video ufficiale, il testo e la traduzione di Honey Bon dei CNCO!

CNCO & Natti Natasha - Honey Boo (Official Video)

Testo Honey Boo CNCO

Traduzione

[Intro: Richard & Zabdiel, Natti Natasha] (Honey, honey)Pelo negroSu boca que combina con mi besoPuedo imaginarme cómo sabe hacerloTan solo viendo (Tan solo viendo)Cómo posaYa empecé a sentir las mariposa’Roza mi cuerpo cuando baila y se le notaAy, que en la cama e’ otra cosa [Pre-Coro: Joel] Siempre lista pa’l flash, a superstarElla está bendita entre todas las demás (Yeih)Inspira maldad, de eso yo quiero probarBaby, tú ‘tá rica, hoy te pongo pa’ llevar [Coro: CNCO] Honey booNadie tiene más sex appeal que túY por donde pasas eres el boomYo te quiero de primero, pa’ mí primero (Eh, eh)Honey boo (Honey, honey)Nadie tiene más sex appeal que tú (Nadie)Y por donde pasas eres el boom (Boom, boom, boom)Yo te quiero de primero, pa’ mí primero [Verso 1: Natti Natasha] Pose, pose toda’ las posiciones (Yah)Domino cuando estoy contigo como se supone (Mmm-mmm)Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opcione’ (Mm-hm)Pa’ complacerte nunca te vo’a poner condicione’ (Oh, no)Honey boo, soy tu dulce como BubbalooAduéñate de mí a la mala, esa e’ la actitu’Si mezclas la pasión con el alcohol se alarga el mood (ah)Y yo no quiero que acabeSo, dime qué opinas tú, bebé (No, no)[Verso 2: Richard & Erick] Todos te quieren probarPero aquí no hay pa’ los demás (Oh-oh)Mami, tú eres el menú especialDe esta vaina nos vamo’ a escaparY nos ponemo’ loco’ como te gusta a ti (Loco, loco)Y con una bomba de humo nos fugamo’ de aquí (Fugamo’ de aquí)Y así agarramo’ vuelo (Vuelo)Que a todo’ le den celo’ (Celo’)Honey, de tu lista yo soy el primero [Coro: CNCO & Natti Natasha, Ambos] Honey booSiempre sobresalgo en la multitud (Ey; okey)Y cuando yo paso, yo soy el boom (Tú eres el boom)Tú me quiere’ de primero, pa’ mí primero (Bebé)Honey boo (Honey, honey)Nadie tiene más sex appeal que tú (Nadie)Y por donde pasas eres el boom (Boom, boom, boom)Yo te quiero de primero, pa’ mí primero, ey [Puente: CNCO & Natti Natasha] Oh-oh, oh-ohHoney, honeyHoney, honeyYo te quiero de primero, pa’ mí primero [Pre-Coro: Natti Natasha & CNCO] Siempre lista pa’l flash (Eh) a superstar (¡Wuh!)Con cara de santa que te suele engañar (Yah)Inspira maldad (Oh-ohh), de eso yo quiero probarBaby, tú ‘tá rica, hoy te pongo pa’ llevar (Oh, yeah)[Coro: CNCO & Natti Natasha] Honey booNadie tiene más sex appeal que tú (Oh-oh)Y por donde pasas eres el boomYo te quiero de primero, pa’ mí primeroHoney boo (Honey, honey)Siempre sobresalgo en la multitud (En la multitud)Y cuando yo paso, yo soy el boom (Boom, boom, boom)Tú me quiere’ de primero, pa’ mí primero, uh [Outro: CNCO & Natti Natasha] (Honey, honey)Eh-eh, honey boo(Honey, honey)Honey boo(Honey, honey; uh)Yo te quiero de primero, pa’ mí primero¿Qué quiene’ somo’?CNCO, bebéNa-Na-Natti NattA to’a la’ honey boo’ (Boom, boom, boom)CNCO (Bebé)

capelli scuri, la sua bocca è in tinta con miei baci,

posso immaginare come lo sappia fare solo guardando

Non appena si mette in posa, ho iniziato a sentire le farfalle

Sfiora il mio corpo quando balla e si nota

che a letto è un’altra cosa

Sempre pronta per il flash, una superstar,

lei é benedetta tra tutte le altre

Ispira malvagità, da questo voglio provare,

baby tu sei bella, oggi ti metto da portar via

tesoro nessuno ha più sex appeal di te

dove passi fai il boom io ti voglio per primo,

per me prima

mettiti in posa, mettiti in tutte le posizioni,

quando sono con te so come comportarmi

Basta che io sia in cima alla tua lista di opzioni,

per soddisfarti non ti metterò mai nelle condizioni

tesoro sono il tuo dolce Bubaloo

prenditi cura di me,

questo é l’atteggiamento

Se mischi la passione con l’alcool

il mood si allunga

Non voglio che finisca

Dimmi che ne pensi baby

Tutti ti vogliono provare,

ma qui non ce n’é per gli altri

Mamy tu sei il menù speciale,

da questa gabbia noi scapperemo

E diventiamo pazzi come piace a te

con una bomba fumogena fuggiamo da qui

e così prendiamo il volo

Che tutti siano gelosi

tesoro della tua lista io sono il primo

tesoro emergo sempre tra la folla

quando passo io sono il boom

Tu mi vuoi per primo

tesoro nessuno ha più sex appeal di te e dove passi sei il boom

io ti voglio per primo, er me prima

Sempre pronta per il flash,

una superstar,

con quella faccia da santarellina che ti tradisce

Ispiri malvagità da questo voglio provare

Baby tu sei succulenta, oggi ti voglio assaggiare

Honey boo nessuno ha più sex appeal di te e dove passi sei il boom

Io ti voglio per primo, prima per me

tesoro emergo sempre tra la folla

quando passo io sono il boom

Tu mi vuoi per primo

Per me prima Io ti voglio per me prima

Prima per me