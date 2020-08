Un mix di ricette gourmet e la simpatia e goffaggine di Selena Gomez, hanno reso il cooking show Selena + Chef un successo. Dieci episodi in onda su HBO Max, il canale streaming della rete (non disponibile in Italia), che hanno ottenuto già una seconda stagione.

L’idea, nata durante la quarantena, vede la cantante di Rare cimentarsi a cucinari piatti di alcuni degli chef più famosi al mondo. Dieci chef che si susseguono e insegnano a Selena come cucinare delle ricette di alta cucina. Il tutto avviene non senza imprevisti che rendono anche più interessante e divertente lo show.





La seconda stagione avrà lo stesso concept della prima, con gli chef che insegneranno da remoto a Selena come mettere in pratica alcune ricette. Anche questa stagione vedrà l’ex stellina Disney nelle vesti di produttrice.

Nelle interviste mi chiedono sempre un migliaio di volte cosa farei se avessi un altro tipo di carriera e ho sempre risposto che sarebbe divertente fare la chef. Ovviamente non ho tante esperienze in cucina ma come tanti mi sono cimentata stando a casa e ho sperimentato molto.

