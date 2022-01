Top&Flop 2021: ecco i 5 prodotti beauty migliori

Il 2021 è ormai concluso ma durante il corso dell’anno abbiamo avuto modo di provare e testare diversi prodotti beauty. Alcuni ci hanno affascinato, altri non hanno superato i nostri test. E non potevano non scegliere i 5 prodotti migliori (e anche peggiori).

Noi di Gingergeneration.it vogliamo presentarvi i Top&Flop 2021 secondo il nostro gusto e quello che abbiamo provato. Sappiamo benissimo che alcuni prodotti promossi o bocciati magari non rientrano nel vostro gusto o al contrario sono i vostri preferiti. Non a caso si tratta solo della nostra opinione e, anzi, siamo curiosi di sapere quali prodotti non sono mancati nel vostro beauty case e quali invece avete scartato.

Ecco i nostri prodotti beauty TOP!

Serendipity – Melissa Tani Beauty

Tra le novità più accattivanti del 2021 c’è il lancio del brand e della prima palette della creator Melissa Tani. La sua Serendipity ha immediatamente conquistato i fan della giovane Youtuber. Il suo lancio è ampiamente riuscito sia per il concept del marchio, Melissa Tani Beauty, sia per la fattura della palette.

Composta da 12 tonalità con 5 texture differenti: Glass, Full Matte, Metalleys, Trasparent Pearly e Vibrant Metal. Si adatta ai gusti di tutti, ecco perché è stato tra i nostri prodotti preferiti del 2021.

Soft Pinch – Rare Beauty

Se ci seguite da un po’ saprete che il lancio della linea make-up di Selena Gomez è stata da noi accolta con grandissimo entusiasmo. Abbiamo testato i prodotti e possiamo considerare l’intera collezione Rare Beauty uno dei nostri brand preferiti.

Ma c’è un prodotto che spicca tra tutti e stiamo parlando dei Blush. O, in particolar modo, i Soft Finch Blush liquido tra i prodotti migliori del brand della cantante. Dal finish matte o dewi sono pigmentatissimi oltre a sfumarsi molto facilmente e a dare un tocco naturale e sano al viso. Tra i nosti preferiti Joy e Biss.

Big&Thick Lashes – Mesauda

Questo è stato uno degli ultimi lanci del 2021, proprio a ridosso della fine dell’anno. Nonostante lo abbiamo provato per meno di un mese questo mascara entra di diritto tra i nostri preferiti. Volumizzante regala quasi un effetto ciglia finte, ben incurvate e molto nere. Da provare.

Matte Lip Kit Labbra – Kylie Cosmetics

I prodotti di Kylie sono in circolazione ormai da qualche anno ma nel 2021 il brand è ufficialmente approdato in Italia nelle profumerie Douglas e ha fatto un rebranding nel packaging e nelle formule.

Il Lip Kit Labbra è tra i prodotti iconici ideati da Kylie Jenner, composto da tinta labbra e matita per il contorno.





Fondotinta OhMyLove – ClioMakeUp

Dopo tanta attesa ClioMakeUp ha lanciato il suo fondotinta, uno dei prodotti più attesi da tutti i fan del brand. Un fondotinta liquido a lunga tenuta dal finish radioso, disponibile in 30 shades.

Quali sono i vostri 5 prodotti beauty migliori di questo 2021?