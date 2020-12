Chi è Avani Gregg? Quest’oggi su Ginger Generation approfondiamo insieme la carriera e la biografia di una delle tiktoker più seguite e amate al mondo. Ad oggi, l’affascinante e giovane Avani può vantare oltre 29 milioni di follower su TikTok! Ma come è riuscita a raggiungere questi incredibili numeri? Scopriamolo!

Chi è Avani Gregg? La biografia e le curiosità su di lei!

Avani è per molti l’anima fashion e beauty della Hype House.

Soprannominata dai suoi amici la Clown Girl, Avani ha solo 17 anni ma è già un’esperta di make-up di tutto rispetto.





Avani è nata il 23 novembre del 2002 ed è originaria dell’Indiana, precisamente nella cittadina di Hoosier. Fino al suo trasferimento a Los Angeles, proprio alla luce della sua fama sui social, la tiktoker ha vissuto nel Midwest con i genitori.

La tiktoker ha due sorelle e fra l’altro una delle due, Shanti, è una seguitissima influencer con oltre 160 mila follower.

Il successo e la definitiva consacrazione per lei arrivano con un video diventato virale dove la tiktoker si trasforma in un’inquietante Harley Quinn. Proprio grazie a questa clip Avani ottiene il nomignolo con cui oggi in molti la conoscono.





Come raccontato in una intervista esclusiva a Entertainment Tonight qualche mese fa, Avani è molto di più che una semplice titkoker. Alle spalle, infatti, la webstar ha una lunga carriera da ginnasta, alla quale ha però purtroppo dovuto rinunciare a causa di un problema alla schiena.

Per gli appassionati di gossip, Avani è stata la fiamma del tiktoker Anthony Reeves. Non è ancora del tutto chiaro se i due stiano insieme o se siano lasciati. L’ultimo aggiornamento sulla loro relazione lo trovate con un approfondimento qui.

Avani, che di recente ha avuto anche un ruolo da attrice nella serie tv Chickens Girls, è di origine indiana da parte di madre, mentre il padre è per metà afroamericano e per metà mongolo.

Qui sotto trovate uno degli ultimi video che Avani ha condiviso sul suo profilo!