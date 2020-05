Benji e Fede: come seguire il loro concerto da casa

Tra i tantissimi eventi live cancellati in Italia a causa del Coronavirus c’è quello di Benji e Fede che era previsto oggi, domenica 3 maggio, all’Arena di Verona. Per i due artisti, il concerto evento sarebbe stato anche l’ultimo insieme, il culmine della loro luminosa carriera come gruppo.

Il duo, però, ha preso la decisione di esibirsi lo stesso e lo farà da casa e in quella stessa data a partire dalle ore 21:00, mediante una diretta su Instagram. Per seguire l’evento, basterà seguire la loro pagina ufficiale sul social network e collegarsi all’ora indicata per la diretta di stasera. Ecco l’annuncio dei due cantanti.

Stasera intanto ci vediamo sul nostro Instagram Ufficiale per un Live speciale. Sarà 1 ora di concerto live da casa, stiamo lavorando per fare un lavoro bellissimo quindi non potete mancare. Ore 21 su Instagram, ci sarete? — b3nm (@Benji_Mascolo) May 3, 2020

Cosa significa questo concerto per Benji e Fede

“Il 3 Maggio all’Arena di Verona non sarà il funerale di Benji & Fede ma una grande festa, dove chi vorrà partecipare passerà una serata tra le più indimenticabili della sua vita. Siete la cosa a noi più importante…“, scriveva Benjamin Mascolo prima che il concerto all’Arena di Verona fosse annullato.

Intanto, Benji e Fede hanno finalmente annunciato sui social l’uscita del loro libro, intitolato Naked. Come saprete, a causa dell’emergenza Coronavirus, i fan hanno dovuto avere un po’ più di pazienza rispetto alla data originariamente fissata lo scorso marzo.

Nel loro libro ufficiale, Benji e Fede raccontano perché hanno deciso di prendersi una pausa, portando i loro fan in un “virtuale” viaggio nella loro vita, quella più privata e lontana dai riflettori.