Wicked: data di uscita e tracklist della colonna sonora del film con Ariana Grande

È stata annunciata oggi l’uscita prevista per venerdì 22 novembre di Wicked: The Soundtrack, la colonna sonora ufficiale di Wicked, l’attesissimo film in arrivo in Italia giovedì 21 novembre e di cui la superstar internazionale, artista pluripremiata e attrice Ariana Grande è protagonista insieme a Cynthia Erivo. L’annuncio è stato anticipato da un teaser pubblicato su Instagram nella giornata di ieri.

Oltre a uscire su tutte le piattaforme digitali, Wicked: The Soundtrack con le sue 11 iconiche tracce è preordinabile anche in formato fisico sullo shop Universal nelle versioni CD, 2LP e 2LP Picture Disc.

Con musiche e testi del leggendario compositore e paroliere Stephen Schwartz, vincitore di Grammy e Oscar®, e con la collaborazione di John Powell, Wicked: The Soundtrack comprende dei brani interpretati da Ariana Grande nel ruolo della strega Glinda e da Cynthia Erivo nel ruolo della strega Elphaba. La colonna sonora include delle canzoni emblematiche quali Defying Gravity, Popular e Dancing Through Life che sono riviste e presentate in una chiave del tutto inedita.

Wicked: The Soundtrack – tracklist:

No One Mourns the Wicked

Dear Old Shiz

The Wizard And I

What Is This Feeling?

Something Bad

Dancing Through Life

Popular

I’m Not That Girl

One Short Day

A Sentimental Man

Defying Gravity

Il film con Ariana Grande

Dopo due decenni come uno dei musical più amati, Wicked fa il suo debutto sul grande schermo il 21 novembre 2024, rappresentando il primo capitolo di un grandioso evento cinematografico diviso in due parti. Il secondo e conclusivo capitolo dell’adattamento del musical arriverà al cinema l’anno prossimo, il 21 novembre 2025.

Basato sul romanzo bestseller di Gregory Maguire, Wicked è stato adattato per il grande schermo con la sceneggiatura di Winnie Holzman e Dana Fox nonché diretto dall’acclamato regista Jon M. Chu. Il film è inoltre prodotto da Marc Platt (La La Land, La Sirenetta), i cui film, spettacoli televisivi e produzioni teatrali hanno ottenuto complessivamente 46 nomination agli Oscar® e 58 nomination agli Emmy, e dal pluripremiato David Stone, mentre i produttori esecutivi sono David Nicksay, Stephen Schwartz, Jared LeBoff e Dana Fox.

Questo è l’anno di Ariana Grande: dopo aver pubblicato il suo settimo album eternal sunshine a marzo e l’edizione deluxe cinque mesi dopo, l’artista ha celebrato il decimo anniversario del progetto My Everything (disco di platino in Italia) con una nuova edizione disponibile da agosto. In seguito ai suoi traguardi musicali, la superstar internazionale conclude il 2024 con questo imperdibile appuntamento cinematografico.

