Charli D’Amelio sta per pubblicare il suo primo libro anche in italiano. La sedicenne star di TikTok ha rivelato qualche mese fa l’uscita del libro, il primo in assoluto, intitolato Essentially Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real.

Ed ora arriva anche la sua versione italiana, intitolata Semplicemente Charli, disponibile su Amazon al prezzo di 15 euro.





In questo testo, la tiktoker più famosa al mondo parlerà della sua infanzia e della sua vita familiare. Oltre a illustrare ai lettori come navigare sui social media e gestire le amicizie digitali, sviluppando un’identità forte e sicura. Semplicemente Charli contiene anche foto esclusive e uno spazio per sfogare tutta la propria creatività.

La sinossi del libro in italiano di Charli D’Amelio

Tutti conoscono Charli D’Amelio: è la prima celebrità di TikTok ad aver (a soli 15 anni) sorpassato la soglia dei 50 milioni di follower! Ma… cosa si nasconde dietro i suoi post? Per la prima volta, Charli condivide i dettagli più intimi della sua vita: come ha superato gli ostacoli rimanendo ottimista nonostante fosse vittima di cyberbullismo, che tipo di bambina era e quanto ama la propria famiglia. Scopri i suoi preziosi consigli su come gestire la tua presenza sui social e le amicizie nella vita reale, per diventare più forte e sicura di te! Pieno di curiosità su Charli, foto esclusive, verità segrete e spazio per sfogare la tua creatività!

In un comunicato stampa la responsabile editoriale di ABRAMS Children’s Books, la casa editrice del libro, ha dichiarato:

Siamo ammiratori di Charli da tanto tempo e questo per la sua sicurezza contagiosa, i passi di danza formidabili e la sua ascesa stratosferica verso la fama.

Il primo libro di Charli D’Amelio uscirà giusto in tempo per i regali di Natale, il 1° dicembre, e da ora puoi già pre-ordinarlo!