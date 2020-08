Charli D’Amelio pubblica il suo primo libro, Essentially Charli

Charli D’Amelio ora è anche un autore. La sedicenne star di TikTok ha appena rivelato l’uscita del suo libro, il primo in assoluto, intitolato Essentially Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real. Ecco il suo annuncio su Instagram:

Sono così entusiasta di annunciare finalmente che ho scritto un libro! Questa guida ufficiale per rimanere positivi e navigare sui social media contiene un sacco di conversazioni reali e con essa viene fornito un simpatico foglio di adesivi in regalo! Spero che voi ragazzi lo troviate ovunque, il libro verrà venduto dal 1 ° dicembre !!!!!

In quest’opera, Charli parlerà della sua infanzia e della sua vita familiare, oltre a illustrare ai lettori come navigare sui social media e gestire le amicizie digitali, sviluppando un’identità forte e sicura. Essentially Charli contiene anche foto esclusive e un foglio di adesivi in omaggio.

La sinossi del libro di Charli D’Amelio

Tutti conoscono Charli D’Amelio come l’unica personalità di TikTok ad avere, all’età di 15 anni, oltre 50 milioni di follower. Ma chi è la ragazza dietro i pali? Per la prima volta in assoluto, Charli è pronta a condividere i dettagli più intimi della sua vita: come ha affrontato le sfide ed è rimasta positiva di fronte al cyberbullismo, chi era da bambina, cosa significa la famiglia per lei e come puoi farlo anche tu. Questo libro è la tua nuova risorsa di riferimento ed è l’unico libro ufficiale dell’icona preferita dagli adolescenti.

“Siamo stati ammiratori di Charli da tanto tempo e questo per la sua sicurezza contagiosa, i passi di danza formidabili e l’ascesa stratosferica verso la fama”, ha detto in un comunicato stampa Anne Heltzel, redattore esecutivo di ABRAMS Children’s Books, la casa editrice del libro.

Essentially Charli uscirà giusto in tempo per i regali di Natale, il 1° dicembre, e puoi preordinarlo qui sin da adesso!