Charli d’Amelio e Dixie D’Amelio parlano dei loro ex fidanzati (VIDEO)

In che rapporti sono Charli d’Amelio e la sorella Dixie d’Amelio con i loro ex fidanzati, Chase Hudson e Griffin Johnson? La risposta a questa domanda ce l’hanno data le due seguitissime sorelle d’Amelio in una recente intervista esclusiva concessa a Celebrity Livin!





Con indosso l’immancabile (e per fortuna!) mascherina, Charli d’Amelio e Dixie hanno finalmente avuto l’occasione di parlare delle loro ex fiamme. Si tratta, questa, della prima volta in cui sentiamo parlare di loro dopo tutti i recenti drama che hanno sconvolto la Hype House.

Ecco cosa hanno raccontato Charli D’Amelio e Dixie d’Amelio sui loro ex fidanzati

Partiamo da Dixie, che ha di recente confermato con un video la rottura da Griffin Johnson.

Ecco quello che Dixie ha raccontato di Griffin, che ha ripreso di recente a seguire su Instagram:

Non mi piace rimanere in cattivi rapporti con nessuno. Sai com’è, questa è la situazione, le cose accadono. Di sicuro ho deciso che voglio rimanere single ancora a lungo. Penso davvero comunque che non abbia senso avere rancore con le altre persone del web senza un vero motivo. Non ne vale la pena.

Da parte sua Charli, che come saprete si è da poco lasciata con Chase Hudson, non ha voluto entrare molto nel merito della questione. Nel suo caso c’è come ricorderete di mezzo anche un tradimento: Chase le aveva infatti fatto le corna con la tiktoker Nessa Barrett. Charlie si è dunque semplicemente limitata a sottolineare che, proprio come la sorella, non ha voglia di serbare rancore nei confronti di nessuno.

Qui sotto potete recuperare la video intervista a Charli d’Amelio e alla sorella Dixie, dove le due parlano fra l’altro anche della collega Addison Rae e della sua recente rottura con il collega tiktoker Bryce Hall.