Charli D’Amelio ora è accusata di aver comprato follower su TikTok

Pochi giorni dopo aver raggiunto l’ambito traguardo dei 100 milioni di follower, la star sedicenne di TikTok Charli D’Amelio è ora accusata di aver acquistato follower.

Reduce da una settimana da incubo che l’ha vista perdere più di un milione di follower in un giorno a causa della controversia sul video dello chef di famiglia, Charli ha da poco conquistato i titoli dei giornali, diventando la prima star di TikTok a guadagnare 100 milioni di follower.

Tuttavia, le recenti accuse di alcuni TikToker gettano un’ombra di dubbio sui suoi risultati stellari. C’è chi pensa, infatti, che lei stia comprando follower per sostenere la sua fenomenale crescita.

Mentre un TikToker ha fornito una presunta prova visiva della presenza di follower piuttosto discutibili, un altro ha mostrato il grafico che rappresenta l’andamento della sua popolarità su TikTok. Quest’ultimo sembra seguire un insolito modello di attività negli ultimi tempi.

L’utente ha riscontrato in effetti dei picchi insoliti nella curva relativa ai follower di Charli D’Amelio. Charli sembra perdere costantemente follower, tuttavia, ogni pochi secondi ottiene un grande aumento di follower, tuttavia continua a perdere dei follower in modo incrementale.

Non sappiamo se queste accuse siano fondate o meno perché la stessa vicenda negativa del video potrebbe averle conferito una popolarità ulteriore! E questo potrebbe spiegare l’insolito aumento di follower degli ultimi giorni.

BREAKING NEWS THAT WILL MOST DEFINITELY CHANGE YOUR LIFE: Charli D’Amelio buying followers, according to several TikTokers. One TikToker found some of Charli’s followers have blank accounts that don’t show they’re following Charli. Another one found unusual spikes in her growth. pic.twitter.com/k06cm3EtzP

— Def Noodles (@defnoodles) November 24, 2020