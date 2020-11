Charli D’Amelio: la reazione per i 100 milioni di iscritti (video)

Charli D’Amelio ha raggiunto i 100 milioni di iscritti su TikTok. E questo Nonostante il drama di pochi giorni fa, di cui vi avevamo parlato nel nostro Ginger Podcast. Al contrario, è possibile che il rumour suscitato l’abbia portata più velocemente a questo incredibile traguardo.

In appena un anno e mezzo, infatti, Charli è riuscita con i suoi balletti e i suoi sketch ad ottenere un numero di follower impressionante. Proprio nelle scorse ore è arrivata la notizia dello sfondamento del numero simbolico dei cento milioni, cifre davvero impressionanti per una ragazza così giovane.

Charli d’Amelio dunque stacca i suoi competitors sempre più di misura. Dietro di lei con oltre 69 milioni di iscritti troviamo Addison Rae (che è però la più pagata). Terza posizione per Zach King, che ne ha oltre 52 milioni.

Inutile dire che la ragazza si è dimostrata molto felice di questo traguardo, anche se speriamo che lo fosse già prima, forte soprattutto dell’affetto dimostrato da parte dei suoi seguaci, in quanto persone e non numeri.

Su Twitter e su Instagram, Charli ha annunciato il record raggiunto e ha festeggiato con queste parole: “100 milioni di persone mi supportano, davvero non posso credere che questo sia vero. Mi state facendo piangere”. La ballerina ha inoltre ritwittato tanti messaggi di supporto da parte di fan e amici, compreso quello del guru del makeup James Charles e della collega Addison Rae.

“Ti voglio così bene Addison e apprezzo davvero che tu sia qui per ogni passo in questo percorso”, Charli D’Amelio ha replicato così agli auguri della tiktoker. Mentre al makeup artist ha risposto con queste parole: “James grazie! Tu sei stato un tale mentore per me durante questo intero viaggio e sono così felice di averti nella mia vita”.