Charli D’Amelio: i genitori controllano i suoi post su TikTok

Come sappiamo, la famiglia D’Amelio ha da poco creato il proprio canale YouTube! Charli D’Amelio, Dixie e i genitori Marc e Heidi ne sono tutti protagonisti. Il loro primo video è un’intervista con Gadi Schwartz della NBC.

Charli ha parlato in questa occasione di come le loro vite sono cambiate radicalmente nell’ultimo anno. Con il mondo che osserva ogni loro mossa, la ballerina dice che mantenere il controllo sulle proprie azioni può essere difficile. Specialmente quando Internet si dimostra spietato.

Devi sempre preoccuparti che qualcosa di quando avevi 10 anni venga fuori o qualcosa di cui potresti pentirti finisca su Internet. A loro non importa davvero quello che hai da dire. A loro non importa se chiedi scusa, non importa se sei veramente dispiaciuto. Vogliono solo farti sentire male.

Per fortuna, Charli e Dixie hanno i loro genitori su cui appoggiarsi per il sostegno nei momenti difficili. Anche se a volte devono tracciare il limite quando pensano che le loro figlie stiano per commettere un errore. Ad esempio pubblicare un ballo un po’ troppo trasgressivo. Ecco cosa ha detto Heidi a proposito dei contenuti pubblicati su TikTok dalla più piccola delle due sorelle.

Quando lei viene da noi e ci chiede se può pubblicare qualcosa che la fa sentire nervosa, io rispondo che se la fa sentire in questo modo ha già la sua risposta. Una volta che quel contenuto è là fuori, non può riprenderlo. Alcune cose le facciamo togliere, ma per la maggior parte delle volte, le riteniamo adeguate.

Durante la candida intervista, Charli ha anche rivelato di aver lottato per vivere all’ombra della sorella maggiore. E che a volte è stata persino definita la “sorella brutta”.

Una volta che hanno raggiunto l’età del liceo, però, anche grazie a TikTok, le due ragazze hanno conquistato la stessa quota di riflettori.

Charli D’Amelio è diventata la persona più seguita sull’app e ha un libro in arrivo. Mentre Dixie ha forgiato il suo percorso come attrice e cantante.