Selena Gomez è diventata un trend topic su Twitter a causa di Justin Bieber. Se siete dei fan attenti saprete che nelle ultime 24 ore il cantante di Yummy è stato accusato di molestie (poi rivelatesi false). Il cantante, visto che le accuse sono diventate virali su Twitter ha voluto difendersi dalle accuse dimostrando che quanto detto non era vero e che anzi si trovava in un hotel proprio con la sua ex Selena.

I fatti risalgono ad anni fa, quando i due erano ancora una coppia. La cantante di Boyfriend non ha ancora commentato la vicenda nella quale è stata, suo malgrado, trascinata. I fan di Sel si sono immediatamente scagliati contro l’ex ragazzo perché non hanno apprezzato il suo voler trascinare la ragazza nelle sue diatribe. Nonostante si tratti di qualcosa di molto serio i fan sono combattuti dalla decisione di Justin e in generale non hanno apprezzato il suo volersi difendere tirando in ballo il nome di Selena.

La storia sta comunque prendendo una piega assurda, anche perché le accuse a lui mosse sono false e oggettivamente pericolose, tanto che la responsabile dei tweet sulle presunte molestie ha già eliminato post e account. Una storia sicuramente poco bella da raccontare e non sappiamo se Sel vorrà replicare visto che è stato fatto anche il suo nome.