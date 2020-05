Cercando Alaska cast: Ecco chi è Jay Lee ovvero Takumi Hikohito

Stasera andrà in onda su Sky Atlantic e Now TV il primo episodio della serie Cercando Alaska (scopri una clip qui). Il cast è formato da giovani attori, alcuni comunque già apparsi in serie tv di successo. Tra i protagonisti troviamo Chip interpretato da Jay Lee. Ecco biografia, social e curiosità per conoscerlo meglio

Takumi, tra cui quattro membri del gruppo di amici protagonista di Cercando Alaska, è quello sempre informato sugli ultimi avvenimenti e sui gossip. Takumi è anche un esperto in ambito informatico e nel mondo del rap lo chiamano MC ovvero Master of ceremonies. Il ruolo è affidato al giovane attore di orgini asiatiche Jay Lee su cui è abbastanza difficile trovare informazioni anche perchè non è molto attivo sui social.

Sul profilo Instagram ch abbiamo trovato scopriamo però che ha un bel labrador. Tra i suoi lavori come attori ci sono due serie americane: American Vandal e The filth. Nella serie che andrà in onda su Sky e Now Tv è doppiato in italiano da Alessio Cuoco.

Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere anche il romanzo da cui la serie prende ispirazione!

Ecco uno dei pochi post dai social dell’attore di Cercando Alaska: