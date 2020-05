Bia: la nuova serie originale Disney arriva su Rai Gulp!

Sarà ancora Rai Ragazzi, con i canali Rai Yoyo e Rai Gulp, a ospitare alcune delle serie Disney più amate. Tornano infatti le nuove stagioni di titoli di successo come Topolino e gli Amici del Rally, Vampirina e Marvel Spider-Man, e arrivano anche attese novità come la serie live action Bia e T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli, tutte in prima tv free.

Lunedì 1 giugno, alle 19.35, sarà la volta della nuova serie live action molto attesa. Si tratta proprio di Bia (che sarà proposta tutti i giorni), serie originale Disney con un cast internazionale che racconta le storie e i sogni di un gruppo di teenager, tra musica, creatività e social network.

La trama della serie televisiva Disney, Bia

La serie segue le vicende di Bia Urquiza, una ragazza di 16 anni creativa, solare e piena di immaginazione, che esprime sé stessa attraverso l’arte e il disegno. Insieme ai suoi amici vivrà nuove avventure, si innamorerà e imparerà ad affrontare gli ostacoli, ma anche a scoprire l’importanza e la bellezza della vita. Fanno da sfondo alle vicende il Fundom e il Laix due network digitali rivali, molto diversi tra di loro. Il primo sarà un luogo di crescita ed espressione dei propri valori, informale e divertente, mentre il Laix avrà come obiettivo il successo e la fama a tutti i costi. Una storia perfettamente bilanciata tra tematiche moderne ed emozionanti vicende familiari e relazionali, capaci fin da subito di creare un forte legame con il pubblico.

Oltre a Bia, la speciale programmazione Disney di Rai Ragazzi prevede a breve tante altre novità come le Avventure di Rapunzel, serie basata sul film Rapunzel – L’intreccio della torre. Tante avventure per la principessa Rapunzel, di cui sono attesi i nuovi episodi dal 16 giugno alle 16.20 su Rai Gulp.