Giusto ieri vi parlavamo dell’interessante articolo che la rivista Mashable aveva dedicato a Mattiz e Captain Blazer. Il magazine ha deciso di approfondire proprio di recente il fenomeno Fortnite, che tanto sta appassionando milioni di giocatori in tutto il mondo. E quali migliori youtuber per parlarne se non proprio questi due?

Ma chi è Captain Blazer e come è riuscito, in così poco tempo a superare il milone di iscritti sul suo canale?

Ecco chi è Captain Blazer: la sua storia e tutte le curiosità su di lui!

Il vero nome di Captain è Samuele Matteini, per gli amici Samu. Lo youtuber ha battuto proprio di recente un record: a soli 16 ann è infatti lo youtuber più giovane ad aver superato il milione di iscritti. Il primato, in precedenza, l’aveva ottenuto Favij.

Il successo è stato incredibile ed immediato e, soprattutto, spinto dal lockdown. Samuele infatti ha visto schizzare le sue statistiche proprio negli ultimi difficili mesi, dopo essersi buttato nel mondo di Fortnite. Inizialmente, in ogni caso, era molto più appassionato di Minecrafr.

Come raccontato qui, fra l’altro, la sua crescita esponenziale avrebbe spinto un’importante casa editrice come Mondadori a puntare su di lui. Sembrerebbe infatti che sia concreta la possibilità che a breve Captain Blazer possa pubblicare il suo primo libro.

Ecco tutto quello che sappiamo su Captain Blazer grazie all’intervista doppia con l’amico Mattiz e a Mashable:

-- Il suo youtuber preferito è St3pny.

-- Si definisce introverso, allegro e affidabile.

-- Il suo punto debole è la timidezza.

-- Se vincesse 10 milioni di euro investirebbe in case “e reobe del genere” e comprerebbe una Lamborghini.

-- Si definisce un tipo casual, a livello di vestiti.

-- Andare in moto e viaggiare lo rende felice!

-- La prima cosa che fa al mattino è guardare il telefono.

-- Billie Eilish è la sua cantante preferita del momento.