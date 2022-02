Noi: ecco chi sono i protagonisti della nuova serie di Rai 1

Si intitola Noi la serie tv in 6 serate (12 episodi da 50′) diretta da Luca Ribuoli, scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero, adattamento italiano di This Is Us, la serie statunitense creata da Dan Fogelman e prodotta da 20th Television, arriverà in prima visione su Rai 1 da domenica 6 marzo.

Nel cast della serie vedremo Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone figurano, tra gli altri anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

La trama della serie

Noi racconta la storia della famiglia Peirò, composta da Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli: Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone), che cercano la propria strada verso la felicità.

Nel gioco costante tra presente e passato, Noi è nello stesso tempo il racconto di una famiglia e di un Paese, passando da un’epoca all’altra: dagli inizi degli anni ’80 quando avviene l’incontro tra Pietro Peirò e Rebecca, al momento in cui diventano una famiglia (metà anni ’80), attraverso le varie fasi dalla crescita dei figli (metà anni ’90, primi anni 2000) fino ai giorni nostri, in cui i figli sono diventati adulti.

Un grande affresco dell’Italia di ieri e di oggi raccontato attraverso le storie dei singoli personaggi e i loro intrecci, una serie che rivela come anche i più piccoli eventi delle nostre vite possano influenzare ciò che diventeremo e come gli affetti e le relazioni che costruiamo superino il tempo, le distanze e perfino la morte.

La colonna sonora della serie è caratterizzata da alcuni capolavori della storia della musica italiana come ad esempio Almeno tu nell’universo, Ancora, ancora, ancora, La stagione dell’amore, Napule è che scandiscono i momenti fondamentali della storia dei protagonisti ma anche dell’Italia, nelle diverse epoche. La colonna sonora è inoltre impreziosita dal brano originale Mille stelle, scritto da Nada e Andrea Farri e cantato dalla stessa Nada.